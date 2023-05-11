طريقة رفع قضية في ناجز وطريقة التنازل عنها

تقدم وزارة العدل السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال منصتها الإلكترونية ناجز، ومن أهم الخدمات التي تتيحها للمواطن السعودي هي طريقة رفع قضية في ناجز، وقد شاركت وزارة العدل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنفوجراف من خلال بيانها الرسمي وعلقت عليه (كيف ترفع دعوى قضائية عبر ناجز الإلكترونية) ومن خلال موقعنا سنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بطريقة رفع الدعوى وذلك طريقة التنازل عن دعوى قضائية في ناجز.

طريقة رفع قضية في ناجز

كشفت وزارة العدل طريقة رفع قضية في ناجز ووضحت خطواتها بالتفصيل والتي جاءت على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز من خلال حساب النفاذ الوطني من هـــــــنا

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار خدمات قضائية.

اختر باقة التنفيذ.

الدخول للخدمة وتقديم الطلب.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

ومن ثم النقر على أتعهد بصحة البيانات المسجلة وذلك بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

قم برفع جميع المستندات(المرفقات) المطلوبة.

طريقة رفع قضية في ناجز 61

وأخيرا النقر على إرسال الطلب.

فيديو: رفع قضية في ناجز

صحيفة الدعوى الإلكترونية

خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية تتيح للمواطن رفع دعوى قضائية في أحد المحاكم(الجزئية- الاحوال الشخصية أو العمالية – الحقوقية) ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية:

الدخول إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية.

إدراج البيانات الخاصة بمقدم الطلب المدعين والمدعى عليهم.

تسجيل بيانات الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب.

بعد تقديم الطلب يتم إفادة مقدم الطلب برسالة نصية على جواله.

يمكن الاستعلام والطلب على القضية من خلال قائمة القضايا الخاصة بالمواطن.

طريقة التنازل عن قضية في ناجز

تتيح وزارة العدل السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية منها طريقة رفع قضية في ناجز عرفنا عليها أعلاه، كما تتيح طريقة التناول عن قضية في ناجز والتي جاءت خطواتها على النحو التالي:

تسجيل الدخول على رابط بوابة ناجز من خلال حساب النفاذ الوطني.

من الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد القضية التي ترغب في التنازل عنها.

أدخل رقم القضية وتاريخها.

قم بالضغط على بحث.

حدد نوع الطلب الذي تريده(صلح تنازل إلغاء)

قم بالضغط على أيقونة استمرار.

ومن ثم ارسل الطلب.

تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، على تقديم كافة الخدمات القضائية بطريقة إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطن من خلال منصات التحول الرقمي وقد أطلقت الوزارة منصة ناجز وفق رؤية المملكة 2030 لتوفير الرفاهية واتاحة الخدمات بطريقة إلكترونية.