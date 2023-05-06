طريقة رفع قضية عمالية ناجز وكافة المستندات المطلوبة

تتيح منصة ناجز الإلكترونية إحدى أهم خدمات وزارة العدل الإلكترونية رفع قضية عمالية ناجز وهي الخدمة التي تتيح لكل مستفيد من المواطنين أو الوافدين رفع دعوى في إحدى المحاكم العامة، أو المحاكم الجزائية والحقوقية والتجارية، وكذلك الدعاوى العمالية والأحوال الشخصية من مكان واحد فقط، دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم وانتظار دورك أو حجز موعد.

رفع قضية عمالية ناجز

لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات رفع قضية عمالية ناجز عليك أن تتبع مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة العدل عبر المنصة الرسمية لها ناجز، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

سجل دخول على حسابك في بوابة ناجز عبر حسابك على بوابة النفاذ الوطني أبشر من هنـــــا.

انقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على خيار “القضاء”.

ادخل على خدمة “صحيفة الدعوى”.

سيتم تحويلك إلى خيارات أخرى حدد منها خيار “تقديم طلب جديد”.

عبء تصنيف الدعوى المطلوبة تقديمها.

اطلع على جميع متطلبات الدعوى.

اكتب بيانات طرفي الدعوة أو أطرافها إذا كانوا أكثر من اثنين.

تعبئة جميع البيانات التي ستظهر أمامك.

ارفق جميع الأوراق أو المستندات التي تدعم موقفك في الدعوى العمالية.

انقر على “إرسال الطلب”.

لكي تتابع الحالة يمكنك زيارة بوابة ناجز.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

لكي تتمكن من رفع دعوى عمالية عبر منصة ناجز، ثمة مجموعة من الأوراق أو المستندات التي يتعين عليك استيفائها كاملة، وتتمثل في الآتي:

هوية وطنية سارية سواء إقامة نظامية أو هوية زائر أو معتمر.

وجود وكالة سارية بها بند المرافعة، إذا تقدم وكيل أو مفوض عن صاحب الطلب على المنصة.

تقديم صك ولاية ساري

وجود عنوان وطني صحيح.

توضيح هوية المدعي والمدعي عليه.

بوابة ناجز تسجيل دخول

تتيح وزارة العدل إمكانية استخدام بوابتها الإلكترونية ناجز لجميع المواطنين والوافدين من مختلف الجنسيات، من خلال إنشاء حساب عليها بحسابك على بوابة النفاذ الوطني، ومن ثم الولوج إلى موقع الخدمات العدلية، والخصول على جميع الخدمات القضائية من مكان واحد فقط عبر تعبئة بياناتك الرئيسية من اسم وعنوان ورقم تواصل وكلمة مرور.

هل يمكن حجز موعد بوزارة العدل عبر ناجز؟

نعم، يمكنك زيارة أحد المكاتب العدلية من خلال الدخول على المنصة وحجز موعد عبر تعبئة البيانات المطلوبة منك ثم الدخول على تبويب “المواعيد” وإرسال الطلب.

متى يحق للعامل رفع دعوى؟

عندما يرفض صاحب العمل إعطائه مستحقاته المالية كاملة.

متى يسقط حق الموظف؟

عند مرور 12 شهر على انقضاء عمله في المؤسسة وانقطاعه عنه.

يمكنك رفع قضية عمالية ناجز وأنت في مكانك من خلال الخدمات العدلية التي تقدمها منصة ناجز، إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل السعودية لجميع المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة.