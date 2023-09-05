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طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

لبنى محمد

أطلقت وزارة الداخلية السعودية تطبيق نفاذ الإلكتروني ليُمكن المواطنين من الاستفادة بكافة الخدمات التي تقدمها المنصة ولكن توجد بعض المشكلات التي يتعرض لها من يرغب في تنزيل التطبيق مثل التعرف على الوجه أو مشكلة التوجه إلى المتجر الإلكتروني لتحميل التطبيق أثناء الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ولمعرفة حل هذه المشكلة تابعنا.

طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

منصة نفاذ

إليكم الحل لمشكلة التعرف على الوجه أو مشكلة التوجه إلى المتجر الإلكتروني لتحميل التطبيق، فإن هذه الطريقة هي الصحيحة لتسجيل الدخول عبر نفاذ دون أي مشاكل كما يلي:

  • تنزيل تطبيق نفاذ.
  • فتح التطبيق ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” باللون الأخضر.

- صورة 1 - طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

  • يجب إدخال رقم الهوية الوطنية للمستخدم وكلمة المرور.
  • النقر على أيقونة “التالي” وبعدها ستصلك رسالة نصية إلى رقم الجوال تتضمن كود مكون من 4 أرقام.
  • ادخل الكود في المكان المخصص وانقر على التالي.
  • إنشاء رمز خاص بالمستخدم مكون من 6 أرقام ثم أعيد إدخال الرمز للتأكيد.
  • تأتي خطوة التعرف على الوجه.

- صورة 2 - طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

  • يجب النقر على الزر الأخضر.
  • وهكذا تكون عملية التسجيل في التطبيق قد تمت بنجاح.
  • التوجه إلى المنصة المرغوبة وتسجيل الدخول فيها عبر نفاذ.
  • انقر على خيار “اسم المستخدم وكلمة المرور”.
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” باللون الأخضر.

رابط تحميل تطبيق نفاذ على الكمبيوتر المباشر – ترند نت

خدمات التطبيق

تُقدم وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين عبر المنصة الإلكترونية نفاذ وللتعرف على أبرز الخدمات تابع ما هو آتي:

- صورة 3 - طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

  • تُقدم تصديق المعاملات الإلكترونية.
  • وتُقدم أيضًا التوقيع الإلكتروني.
  • التوثيق من المستخدمين.
  • تُقدم خدمة تحديث بطاقات الهوية الوطنية.
  • الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق.
  • مُتاح التسجيل الذاتي للمستخدمين.
  • تُقدم الدخول الموحد مع مراعاة مستوى التوثق.
  • تُتيح للمواطنين التسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات.
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لبنى محمد

كاتبة محتوى إخباري مُنذ عامين، وعملت بالعديد من الصُحف الإخبارية

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