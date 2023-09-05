أطلقت وزارة الداخلية السعودية تطبيق نفاذ الإلكتروني ليُمكن المواطنين من الاستفادة بكافة الخدمات التي تقدمها المنصة ولكن توجد بعض المشكلات التي يتعرض لها من يرغب في تنزيل التطبيق مثل التعرف على الوجه أو مشكلة التوجه إلى المتجر الإلكتروني لتحميل التطبيق أثناء الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ولمعرفة حل هذه المشكلة تابعنا.

طريقة حل لمشكلة تطبيق نفاذ لا يعمل

منصة نفاذ

إليكم الحل لمشكلة التعرف على الوجه أو مشكلة التوجه إلى المتجر الإلكتروني لتحميل التطبيق، فإن هذه الطريقة هي الصحيحة لتسجيل الدخول عبر نفاذ دون أي مشاكل كما يلي: