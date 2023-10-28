طريقة حل مشكلة البصمة في جهاز الخدمة الذاتية أبشر 1445 وكيفية تفعيلها

تُعتبر البصمة وسيلة هامة تمكن العملاء من القيام بالمعاملات المصرفية بسهولة، ولذلك قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوثيق الحسابات بإستخدام البصمة وحل المشكلة في جهاز الخدمة الذاتية “أبشر”، حيث يمكن للأفراد تنفيذ هذا الإجراء بسهولة من خلال مكاتب الجوازات أو البنوك، ويتم توجيههم لإعادة تسجيل بصمتهم أو تحديثها بشكل بسيط، هذا الإجراء يسهل على العملاء الوصول إلى خدماتهم بشكل مبسط وآمن بإستخدام البصمة، وفي هذا المقال سوف نوضح حل مشكلة البصمة في جهاز الخدمة الذاتية أبشر 1445.

حل مشكلة البصمة في جهاز الخدمة الذاتية أبشر 1445

سبب مشكلة البصمة في جهاز الخدمة الذاتية أبشر

يمكن أن يعود سبب مشكلة عدم تطابق أو عدم ظهور البصمة في جهاز الخدمة الذاتية “أبشر” إلى عدة أسباب منها:

حالة اليد: يمكن أن تكون البصمة غير ملائمة إذا كانت اليد ملوثة بالأوساخ أو رطبة أو بها بقايا زيتية.

تشققات الأصابع: توجد تشققات على أصابع اليد نتيجة لحساسية الجلد أو جفافه، مما يمكن أن يعوق عملية تطابق البصمة.

أمراض الجلد: بعض الأمراض التي تؤثر على الجلد مثل الطفح الفراشي يمكن أن تسبب تغييرات في الأنسجة وتعوق عملية التعرف على البصمة.

أمراض معينة: بعض الأمراض مثل مرض السكري قد يؤدي إلى اختفاء بصمات الأصابع، مما يجعلها غير قابلة للتعرف على البصمة.

يجب مراعاة هذه العوامل والتحقق من حالة اليد والجلد للتأكد من نجاح عملية التعرف على البصمة بشكل صحيح عند استخدام جهاز الخدمة الذاتية “أبشر”، إذا استمرت المشكلة يُفضل الإتصال بخدمة العملاء للمزيد من الدعم والإرشاد.

حل مشكلة البصمة في جهاز الخدمة الذاتية أبشر 1445

لحل مشكلة البصمة في جهاز الخدمة الذاتية “أبشر 1445” بعد التحقق من عدم وجود أي من الأسباب المذكورة أعلاه، يمكن اتباع الخطوات التالية:

للمواطنين السعوديين:

– قم بزيارة مكتب الأحوال المدنية المحلي لتقديم طلب لإعادة تسجيل البصمة.

– ستقوم الأحوال المدنية بإجراء الإجراءات اللازمة لإعادة تسجيل بصمتك.

للمقيمين في المملكة العربية السعودية:

– قم بزيارة أقرب فرع للجوازات في منطقتك.

– اطلب مساعدة موظفي الجوازات لرفع البصمة مرة أخرى ومعالجة المشكلة.

طريقة تفعيل البصمة عبر جهاز الخدمة الذاتية أبشر

لتفعيل البصمة عبر جهاز الخدمة الذاتية “أبشر”، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية “أبشر”.

انقر على اللغة العربية.

انقر على خيار “تسجيل/تفعيل”.

أدخل رقم الهوية الوطنية إذا كنت مواطنًا سعوديًا، أو رقم الإقامة إذا كنت مقيمًا.

انقر على “التالي”.

ستظهر صفحة تتضمن إشعارًا يُطلب فيه وضع إصبع السبابة الأيمن على قارئ البصمة.