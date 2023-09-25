طريقة حجز موعد للفحص الدوري للسيارات في السعودية
لكي تظل السيارة آمنة ومطابقة للمعايير الفنية، يتعين على أصحابها إجراء الفحص الدوري بانتظام أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن طريقة حجز موعد للفحص الدوري للسيارات في المملكة ويتوجب على المواطنين والمقيمين في المملكة تجديد الرخص الخاصة بسياراتهم بانتظام، عن طريق مركز سلامة المركبات لحجز موعد للفحص الدوري.
مركز سلامة المركبات حجز موعد
باستخدام الإجراءات التالية، يمكن للأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية حجز موعد للفحص الدوري للسيارات:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.
- النقر على قسم المواعيد.
- اختيار الخدمة المتعلقة بقطاع المرور.
- إدخال المعلومات المطلوبة.
- اختيار الفئة المناسبة للفرد والسيارة.
- النقر على طلب الخدمة.
- تحديد نوع الخدمة المطلوبة.
- تحديد المحافظة التي يرغب الفرد بإجراء الفحص فيها.
- تحديد مكان إجراء الفحص.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهوية.
- اختيار التاريخ والوقت المناسب للفحص.
- النقر على زر حجز الموعد بعد استكمال إدخال البيانات.
شروط الفحص السيارات الدوري 2023
تقوم المملكة بتنظيم هذه العملية بدقة وفقًا لمجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها قبل إجراء الفحص.
- سداد الرسوم المستحقة: يجب على المتقدم للفحص الفني للسيارة دفع كافة الرسوم المستحقة مسبقًا، هذه الرسوم تغطي تكاليف الفحص والخدمات المقدمة في مراكز الفحص.
- توصيل السيارة إلى مركز الفحص: يجب على المالك نقل سيارته إلى أحد مراكز الفحص المعتمدة والمنتشرة داخل المملكة يمكن العثور على قائمة بأماكن المراكز عبر الموقع الإلكتروني للمرور.
- تقديم المستندات: يجب على المتقدم تقديم المستندات والأوراق التي تثبت ملكية المركبة قبل إجراء الفحص قد تشمل هذه المستندات السجل المدني لصاحب المركبة، ورخصة القيادة، واستمارة التسجيل، وفحص الأمان، وفواتير الصيانة السابقة، إجراء الإصلاحات: يجب إجراء جميع الإصلاحات والتعديلات المطلوبة على المركبة قبل موعد الفحص الدوري الجديد يجب التأكد من أن جميع الأجزاء الرئيسية والأنظمة الفنية مثل الفرامل والإضاءة والعجلات والتعليق في حالة جيدة ومطابقة للمعايير المطلوبة.تنظيف السيارة: يجب غسل المركبة وتنظيفها جيدًا قبل التوجه إلى مركز الفحص يساعد تنظيف السيارة على تسهيل عملية الفحص ويعكس الاهتمام بالمركبة والالتزام بالنظافة والصحة العامة.