طريقة توثيق عقد زواج أحد الزوجين غير سعودي ناجز 1445

أتاحت وزارة العدل في المملكة عربية السعودية مجموعة من الخدمات المهمة التي يمكن الاستفادة منها من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة توثيق عقد زواج أحد الزوجين غير سعودي وذلك بطريقة إلكترونية من خلال بوابة ناجز، حيث تتيح المنصة هذه الخدمة إذا كان أحد الزوجين لا يحمل الجنسية السعودية، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن الخطوات والشروط المطلوبة.

المصدر: موقع ويكي الخليج

خطوات التقديم على الخدمة

لكي تتمكن من توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي من خلال منصة ناجز الإلكترونية لا بد من اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الحالات الاجتماعية.

بعد ذلك توجه إلى خدمة توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي.

اضغط على استخدام الخدمة.

قم باختيار جهة التوثيق المعنية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالزوجين والشهود والفحص الطبي.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

بعد ذلك اضغط على تقديم الطلب ليتم إشعار المستفيد برسالة نصية فيها رقم الطلب وتاريخ التقديم.

متطلبات الخدمة

حددت منصة ناجز الإلكترونية مجموعة من المتطلبات لكي تتم خدمة توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي بنجاح وهذه المتطلبات كالتالي: