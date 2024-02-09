توفر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة تقديم طلب زيارة عائلية لكافة المواطنين بالمملكة وذلك حتى يتمكنوا من استقدام عائلتهم إلى المملكة، ومن الجدير بالذكر أن هذا يتم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد وبطريقة سهلة، إليكم كافة التفاصيل.

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية 1445 عبر موقع التأشيرات

وزارة الداخلية السعودية

وفرت الوزارة إمكانية تقديم طلب لزيارة عائلية ولكن يتم ذلك عند اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

الولوج إلى موقع التأشيرات الإلكتروني.

القيام بالنقر على أيقونة أفراد.

اختيار أيقونة طلب زيارة عائلية.

كتابة البيانات الخاصة بالمقيم مثل الاسم ورقم الإقامة والعنوان ورقم جواز السفر واسم جهة العمل.

القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالزائر وهي الاسم ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد وصلة القرابة والغرض من الزيارة.

الضغط على تبويب إضافة.

القيام بالنقر على أيقونة حفظ.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة طباعة الطلب ليتم توثيقة من جهة العمل.

شروط طلب زيارة عائلية

إليكم بعض الشروط التي يلزم توفرها حتى تحصل على الموافقة على طلب الزيارة، وهي كما يلي:

يجب أن يكون لديه إقامة سارية لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

يشترط ألا تقل مدة جواز السفر الخاص بالزائر عن 6 أشهر.

لابد أن يكون هناك صلة قرابة بين الزائر ومقدم الطلب.

يشترط أن تكون درجة القرابة من الدرجة الأولى.

يجب تقديم نموذج طلب التأشيرة إلكترونيًا وضرورة سداد كافة الرسوم المستحقة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب زيارة عائلية

توجد مجموعة من المستندات الواجب تقديمها حتى يتم الموافقة على طلب الزيارة العائلية، وأهمها التالي: