طريقة تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444 .. ومدة دراسة الاعتراض

الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن أمر يشغل بال عدد كبير من المتقدمين للحصول على الدعم، والذي تم تحديده من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفق عدد من الشروط الواجب توافرها على كل المتقدمين من أجل القبول، ومن أسباب تقديم اعتراض على حساب المواطن، هي تسجيل المستفيد البيانات الخاطئة لغرض التحايل على البرنامج لصرف الدعم، أو ظهور كلمة غير مؤهل في حالة المستفيد.

ما هو حساب المواطن؟

هو برنامج هدفه تحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وخاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهو عبارة عن دعم مالي شهري، يصل لكل المستحقين وذلك بعد تقديم طلبهم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن إلكترونيًا، ولكن يجب توافر عدد من الشروط للحصول على الأهلية، ويمكن تقديم طلب اعتراض في حالة إذا كانت النتيجة عدم الأهلية.

خطوات تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية

الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن

إدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

من ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

البحث عن اختيار دراسة الاهلية والضغط عليه.

بعد ذلك سوف يظهر عدد من الاختيارات.

اضغط على اختيار “أسباب عدم الأهلية المستفيد الرئيسي أو التابع”.

أخيرًا يجب الضغط على ايقونة تقديم طلب اعتراض.

قم كتابة كافة البيانات المطلوبة.

وأخيراً الضغط على كلمة تقديم الطلب.

موعد تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية

أكد برنامج حساب المواطن أن هناك مدة محددة مسموح لها تقديم طلب الاعتراض على الأهلي، وهي 90 يوم “ثلاثة أشهر” ويبدأ تاريخها منذ موعد صدور نتيجة الدفعة، أما إذا لم يتم إرسال أي طلب اعتراض على النتيجة في المدة المحددة يجب على الفرد إعادة التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن.

متابعة طلب الاعتراض على نتائج الأهلية

بعد تقديم طلب اعتراض على الموقع الرسمي لحساب المواطن يمكن متابعة الطلب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن

قم تسجيل الدخول على الصفحة الخاصة بحساب المستخدم.

الضغط على كلمة اعتراض الأهلية.

بعد عدة ثواني، يظهر إذا تم مراجعة الطلب أو لا، وكذلك في حالة الموافقة عليه أو رفضه.

الجدير بالذكر أن مدة مراجعة الاعتراض تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة كحد أقصى، ويتم مراجعة كل الشروط الخاصة بالأهلية من ثم الرد سواء بالقبول أو الرفض، في حالة القبول يتم تقديم كل المستحقات المالية من الدعم التي لم يحصل عليها في مدة المراجعة.