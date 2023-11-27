طريقة تغيير كلمة مرور الواي فاي من الهاتف وإخفاء الشبكة لضمان أمنها

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة تغيير كلمة مرور الواي فاي من الهاتف وإخفاء الشبكة، حيث أن تغيير كلمة المرور كل فترة من الأمور المهمة التي يجب القيام بها للحفاظ على شبكة الواي فاي من السرقة، خلال هذا المقال سنتعرف معكم على هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

خطوات تغيير كلمة مرور الواي فاي من الهاتف

إذا كنت ترغب في تغيير رقم واي فاي من الهاتف وإخفاء الشبكة، فهناك طريقتين يمكنك القيام بذلك من خلالهم وهما كالتالي:

الطريقة الأولى

لكي تتمكن من تغيير كلمة واي فاي من الهاتف عبر هذه الطريقة التي سوف نعرضها لكم فيجب أن يكون محتفظين بكلمة المرور القديمة الخاصة بالهاتف وكذلك اسم الواي فاي، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى المتصفح الخاص بك.

بعد فتح المتصفح، كتابة هذا الرقم في خانة البحث 192.168.1.1.

الضغط على أيقونة موافق.

سيتم تحويلك بعد ذلك على صفحة الراوتر.

قم بإدخال كل من الاسم وكلمة المرور الخاصة بالهاتف في الخانات المخصصة لهما.

النقر فوق زر Login.

تظهر امامك صفحة به البيانات الخاصة بالواي فاي.

من خلال هذه الصفحة، قم باختيار كلمة Local internet.

ثم اختيار خانة WLAN.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يظهر لك بعض الاختيارات، عليك اختيار تبويب WALAN SSID Configuration.

تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالشبكة، يمكنك تغيير اسم الشبكة كما تريد.

طريقة إخفاء الواي فاي

أضغط على كلمة SSID Hide يظهر أمامك خيارين وهما OFF، On.

باختيارك لمربع OFF تكون بهذا قد اخفيت الشبكة.

كما يمكنك ايضاً تحديد عدد المستخدمين للشبكة من خلال الزر المحدد لذلك.

عند الانتهاء من الخطوات السابقة، اضغط على كلمة APPLY.

الطريقة الثانية

بعدما تحدثنا عن طريقة تغيير كلمة مرور الواي فاي وإخفاء الشبكة بالطريقة التي سبق ذكرها، نأتي هنا لنعرض لكم طريقة أخرى لتغيير رقم كلمة المرور الخاصة بالواي فاي، وذلك من خلال الآتي:

يجب في البداية تحميل برنامج Router chf ، يمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي

قم بفتح البرنامج بالضغط عليه.

يظهر أمامك صفحة، قم باختيار كلمة” اعمل ايه” الموجودة اعلى الصفحة.

بعدها نقوم بالضغط على كلمة تخطي، الموجودة اسفل الصفحة.

تظهر أمامك صفحة كما هو موضح، عليك إدخال البيانات المطلوبة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على كلمة” ابدأ الإتصال “.

سيتم نقلك إلى صفحة بها اختيارات عديدة، كما هو موضح.

بالضغط على خيار إعدادات الواي فاي، يظهر لك واجهة بها معلومات الواي فاي التي ترغب في تغييرها.

يمكنك تغيير هذه الاعدادات كما تريد.

ثم الضغط على أيقونة تطبيق.

في نهاية المقال نكون قد تناولنا كل ما يخص تغيير كلمة المرور الخاصة بالواي فاي، وكذلك اخفاء الشبكة.