طريقة تغيير كلمة المرور وزارة الصحة إلكترونيًا 1444 بالخطوات الصحيحة

أتاحت الوزارة بالمملكة إمكانية تغيير كلمة المرور وزارة الصحة بشكل إلكتروني لكل الموظفين والمنتمين إليها والراغبين في تغيير كلمة السر الخاصة بهم، لكي يتمكنوا من الاستفادة بالحساب والخدمات المختلفة التي توفرها إليهم والتي تتمثل في حصول على إجازات مرضية أو الاستعلام عن الراتب أو تحديث المعلومات والبيانات وغيرها من الخدمات.

تغيير كلمة المرور وزارة الصحة

تعتبر خدمة تغيير كلمة مرور وزارة الصحة إحدى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لكل المنتسبين إليها والعاملين بها، وهذا لكي يتمكنوا من متابعة استعمال حسابهم في الاستفادة بخدماتها الأخرى المختلفة، وتتمثل طريقة تغيير كلمة السر في الآتي:

الذهاب إلى بوابة الخدمات الصحية من هنا.

النقر على إعادة تغيير كلمة السر.

إضافة المعلومات المطلوبة والتي تخص اسم المستخدم ورقم الهوية أو الإقامة أو الرمز المرئي.

النقر على استمرار.

اختيار إرسال الرمز.

تصل رسالة للجوال تحتوي على كود التحقق.

كتابة كود التحقق بالمكان المخصص له.

تسجيل كلمة السر الجديدة.

إعادة تسجيل كلمة المرور الجديدة.

الضغط على إعادة التعيين.

الولوج إلى البريد الخاص بموظفي وزارة الصحة.

إضافة اسم المستخدم. تسجيل كلمة السر. النقر على تسجيل دخول. تصل رسالة تتضمن كود تحقق. تسجيل كود التحقق بالمكان المخصص له.

النقر على تسجيل دخول.

هكذا يتم تغيير كلمة السر الخاصة بحساب المستخدم وإعادة تفعيل البريد بالكلمة الجديدة.

تحديث بيانات موظف وزارة الصحة

وفرت حكومة السعودية عبر وزارة الصحة إمكانية تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعاملين بها بشكل إلكتروني من خلال الآتي:

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية وزارة الصحة من هنا.

إضافة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور المتعلقة بالمستعلم.

الضغط على تسجيل الدخول.

النقر على الخيارات.

الضغط على الخدمة الذاتية للموظفين.

اختيار تحديث بيانات موظف.

النقر على الإضافة.

الانتظار حتى يتم إتمام تحميل الصفحة.

إجراء التغييرات المطلوبة.

الضغط على تقديم بعد الانتهاء من عملية تحديث وتغيير البيانات.

الانتظار حتي يتم اعتماد الطلب عبر المدير المباشر.

رقم وزارة الصحة السعودية

وفرت الوزارة خدمة التحقق والاستعلام من خلال رقم الهاتف المتعلق بها والذي يتمكن الموظف أو المواطن من خلاله من التعرف على كل التفاصيل والمعلومات المطلوبة، بجانب إمكانية تقديم شكوى، وهذا حيث حرصت على أن تزود الرقم بفريق عمل يقدم للمتصلين كل المعلومات المطلوبة وهذا الرقم هو 8002494444.