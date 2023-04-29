طريقة تغيير رقم الحساب البنكي في نظام فارس بالصور 2023 / 1444

قد يحتاج المستخدمون في بعض الأحيان إلى تغيير رَقْم الحساب البنكي في نظام فارس لأسباب مختلفة مثل فتح حساب جديد أو إغلاق حساب قديم أو غيرها من الأسباب الأخري، لهذا نوضح لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية طريقة تغيير رَقَم الحساب البنكي في نظام فارس وطريقة تعديل البيانات فضلا عن ألية تغيير رَقْم الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن أيضا.

خطوات تغيير رقم الحساب البنكي في نظام فارس

الدخول إلى حساب فارس: أول خطوة لتغيير رَقَم الحساب البنكي في نظام فارس هي الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنظام.

الخطوة الثانية: الدخول إلى بيانات الحساب.

الخطوة الثالثة: عند الدخول إلى حسابك، اختر خِيار “البيانات الشخصية” من القائمة الرئيسة، ثم ستظهر لك صفحة تتضمن بيانات الحساب المسجلة. اضغط على خِيار “تعديل” بجانب الحقل الذي تريد تغييره.

الخطوة الرابعة: إدخال الرَّقَم الجديد:

بعد الضغط على “تعديل”، إدخال الرقم الجديد في الحقل المخصص له، وتحقق صحة ودقة الرَّقَم وعرضه بالطريقة الصحيحة التي تتبعها البنوك، ثم اضغط على “حفظ” لحفظ التغييرات.

التأكد من تحديث الرَّقْم: بمجرد حفظ التغييرات، تحقق عرض الرَّقْم الجديد في الحقل المخصص له في بيانات الحساب المسجلة.

الضغط على (إضافة).

اضف البيانات المطلوبة.

كما بالصورة التالية يتم أدخال رَقْم الحساب والبيانات الشخصية.

الضغط على أيقونة ( + ).

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

كيفية تغيير الحساب البنكي في “حساب المواطن”

تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

الإلكترونية. اختيار صفحة “تفاصيل الطلب”.

اختيار “بيانات الحساب البنكي” لتغيير رَقَم الآبيان.

الضغط على “حفظ” للتغييرات المدخلة.

طريقة تعديل البيانات في نظام فارس ؟

الدخول على موقع نظام فارس وزارة التعليم.

وزارة التعليم. يرجى الضغط على أيقونة الدخول إلى الخدمة الذاتية.

اكتب بيانات اسم المستخدم، وهي رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور.

الضغط على مربع تسجيل الدخول.

الضغط على صَلاحِيَة خدمة الموظف.

الدخول علي تحديث بيانات الوظيفة.

حدد القسم الوظيفي المناسب.

الضغط على التالي.

اضف البيانات الجديدة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة تغيير رَقْم الحساب البنكي في نظام فارس.