خدمة تسجيل المواليد الجدد في حساب المواطن من الخِدْمَات الهامة للمواطنين حتى تتمكن الأسر من الحصول على الدعم كاملًا بإضافة تابعين أو مواليد جدد، لهذا تبذل الحكومة السُّعُودية جهدا كبيرًا لتحسين جودة حياة المواطنين، وتسهيل الخِدْمَات المقدمة لهم، وفي هذا المقال نستعرض خطوات عملية تسجيل المواليد الجدد.

يجب تسجيل المولود الجديد في سجل الأسرة لأن سجل الأسرة هو الوثيقة الرسمية التي تثبت هُوِيَّة المولود الجديد وعلاقته بوالده. أن يحمل المولود الجديد الجنسية السُّعُودية، لأن البرنامَج يستهدف الأسر السُّعُودية فقط وإثبات جنسية المولود الجديد بواسطة تقديم شهادة ميلاد المولود الصادرة من المملكة العربية السُّعُودية. يكون المولود الجديد مقيمًا ومتواجدًا داخل المملكة العربية السُّعُودية بصورة دائمة. يجب تحديث البيانات الكاملة للأسرة المستفيدة من الدعم المقدم عبر حساب المواطن شرطًا أساسيًا.

كشف حساب المواطن عن آلية التسجيل في حساب المواطن للمواليد الجدد كتابعين للمستفيدين الرئيسيين في برنامج الدعم كالتالي:

الدخول على منصة حساب المواطن عبر الإنترنت.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

سجل الرمز المرئي للتحقق.

اضغط على أيقونة تفاصيل الطلب على الشاشة الرئيسية.

انقر على إضافة تابع جديد.

حدد نوع التابع المراد إضافته.

استكمل البيانات المطلوبة للمولود الجديد، مثل (الاسم، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، وصلة القرابة، وكل المعلومات المطلوبة.

اضغط على حفظ.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

يمكنك التواصل عبر الرَّقَم المجاني الموحد لبرنامج حساب المواطن وهو 19912، من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً من الأحد إلى الخميس.

يمكن للمواطنين التواصل مع حساب المواطن بواسطة زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث يمكنهم طرح استفساراتهم عبر الموقع الإلكتروني أو بواسطة البريد الإلكتروني.

التواصل مع خدمة المستفيدين عبر حساب المواطن على منصة اكس.

أكثر من 1.3 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الثالث من عام 2023 pic.twitter.com/EZ06CKIuVP — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) October 24, 2023

وختاما: قدمنا في هذا المقال، طريقة تسجيل المواليد الجدد في حساب المواطن السعودية 1445، وشروط تسجيل وإضافة مولود جديد في حساب المواطن، وطريقة التواصل مع حساب المواطن.