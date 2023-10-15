طريقة تحديث العنوان الوطني عبر أبشر وتوكلنا 1445
يوفر البريد السعودي خدمة إدارة العنوان الوطني وتحديث البيانات باستخدام النفاذ الوطني الموحد وذلك لأن إدارة العنوان الوطني تعد واحدة من أهم خدمات التي تساعد كلا من المواطن والمقيم في السعودية على تحديث البيانات الخاصة بهم، ويمكن أيضاً طباعة هذا العنوان كمستند رسمي لاستخدامه في أي جهة رسمية، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن طريقة تحديث العنوان الوطني من كل من منصة أبشر وتوكلنا.
طريقة التحديث من خلال منصة أبشر
لكي تتمكن من تحديث بيانات العنوان الوطني من خلال منصة أبشر الإلكترونية لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يأتي:
- أولاً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في المنصة بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- بعد ذلك قم بالضغط على تعديل بيانات المستخدم.
- قم بتحديد تعديل العنوان.
- قم بإدخال جميع البيانات الجديدة الخاصة بالعنوان الجديد بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
- بعد ذلك قم بالضغط على إضافة ليتم التحديث تلقائياً.
طريقة التحديث عبر تطبيق توكلنا
تطبيق توكلنا يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالقطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية ومنها البريد الإلكتروني وخدمة العنوان الوطني، ويمكنك تحديث بيانات العنوان الوطني من خلال فتح تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول وتسجيل الدخول ثم تضغط على خدمة العنوان الوطني وبعد ذلك الدخول على بيانات عنوان الوطني ثم اضغط على تحديث البيانات.