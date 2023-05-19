طريقة تأمين المحادثات على واتساب لحمايتها من الاختراق والتطفل

يُتيح تطبيق واتساب إمكانية تشفير كامل وشامل لكل البيانات والمحادثات للحفاظ على سريتها، يمكن القيام بالحفاظ على خصوصية المُستخدِمين، لذا عمل واتساب على تقديم ميزة جديدة من خلال قفل التطبيق حتى لا يتم الوصول إليه من خلال شخص غير مخول له الدخول إلى التطبيق.

طريقة تأمين المحادثات

يُعد واتساب من التطبيقات الجيدة والتي يستخدمها العديد من الأشخاص، ويتمتع التطبيق بالأمان والخصوصية، وأضاف التطبيق عدة مميزات للأمان وكذلك الخصوصية حيث قام بالآتي:

لزيادة منع الوصول من قِبَل أشخاص غير مصرح لهم طرح التطبيق نظام المراسلة الفورية إمكانية قفل الدردشة الجديدة.

ترجع ميزة قفل الدردشة الجديدة إلى المزيد من الخصوصية والأمان.

للاستمتاع بهذه الميزة يجب أن تقوم بعمل تثبيت أحدث إصدارات من التطبيق للواتساب على الجوال.

خطوات قفل الدردشة الفردية في واتساب

هناك عدة خطوات لقفل الدردشة وتأمين المحادثات على الواتساب والتي هي أحد المميزات التي اعتمدتها شركة ميتا للواتساب، وهذه الخطوات كالآتي:

أولاً فتح تطبيق واتساب الذي تم تحديثه على الجوال.

من قائمة الدردشة قم بالتمرير لأسفل أو قم بعمل بحث عن جهة الاتصال التي ترغب في غلقها فقط.

افتح نافذة الدردشات في جهات الاتصال واضغط فوق الاسم.

قم بعمل تمرير إلى أسفل والضغط فوق اختيار قفل دردشة.

عليك عمل تمكين التبديل عن طريق قفل الشاشة.

يتم تكرار الأمر مع العديد من الدردشات.