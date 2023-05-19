طريقة الصلح في منصة تراضي taradhi.moj.gov.sa ورقم التواصل الموحد

أطلقت وزارة العدل السعودية منصة تراضي التي تُعقد جلسات الصلح من خلالها عبر تقديم طلب من قبل الراغبين في تسوية الخلافات لكي يتوصلون إلى حل وسط يُرضي كافة الأطراف، حيث يتم الاستعانة بمجموعة من المتخصصن والمؤهلين للقيام بهذا الأمر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

طريقة الصلح في منصة تراضي

تتم طريقة الصلح في منصة تراضي باجتماع المتقاضين ووسطاء وزارة العدل ووسطاء الصلح المسجلين افتراضًيا بشكل إلكتروني عبر زووم أو سكايب ويتم تقديم طلب جلسة الصلح باتباع الخطوات التالية:

الولوج عبر الموقع الرسمي لمنصة تراضي.

اختر خدمة طلب صلح جديد.

حدد نوع الصلح وقم بتعبئة البيانات.

ستصلك رسالة لتأكيد الطلب.

ومن ثم ستصلك رساله بموعد وتاريخ جلسة الصلح تتضمن رابط يتم الدخول عليه في الموعد المتفق عليه .

في حال اكتمال الإجراءات يتم عقد الجلسة.

عند اتفاق جميع الأطراف على الصلح يتم إنشاء وثيقة يتم التوقيع عليها ومن ثم اعتمادها من مركز المصالحة التابع لمنصة تراضي عن طريق النفاذ الوطني.

رقم منصة تراضي

من أجل الاستفادة من خدمات منصة تراضي وزارة العدل، تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب والاستعلام عن وثيقة الصلح من خلال الاتصال بالرقم الموحد 1950 وهذا من داخل المملكة، كما يُمكنك التواصل عبر هذا الرقم 966920001950 من خارج السعودية أو توجه مباشرةً إلى رابط الموقع الرسمي.

ما هي أسئلة القاضي خلال جلسة الصلح؟

يسعى القاضي لمعرفة أسباب الخلاف ويقوم بطرح بعض الأسئلة أثناء جلسة الصلح بين الزوجين منها:

هل لديكما أبناء؟ ما أعمار الأبناء؟ كم عدد الأبناء؟.

ما أسباب اتخاذ قرار الانفصال؟.

هل توجد شروط أو مطالب لأحد الزوجين لإتمام عملية الصلح؟.

هل توافقان على تدخل أحد الأقارب للصلح بينكما؟.

ماذا يحدث في حال عدم حضور جلسة الصلح؟

أعلنت وزارة العدل السعودية، عن فرض عقوبات صارمة في حال عدم حضور أحد طرفي النزاع لجلسة الصلح فقد تم فرض غرامة مالية على المدعي في حال عدم حضوره الجلسة عقوبة جنحة تضييع وقت المحكمة، كما أنه في حال غياب المدعى عليه فيتم عدم الدفاع عنه وعدم قبول توكيل محامي للدفاع عنه.

هل الصلح يعتبر مستند تنفيذي

نعم، حيث بعد تحويل جلسات الصلح لمنصة تراضي وزارة العدل الإلكترونية محضر صلح مصدق عليه من منصة تراضي هو بمثابة مستند تنفيذي.