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طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

لبنى محمد

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق المركز الوطني للقياس عن فتح باب التسجيل والتقديم في اختبار الرخصة المهنية أي الاختبار التربوي العام وأوضحت أيضًا الشروط الواجب توافرها ليتم التسجيل بكُل سهولة، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التقديم على الوظائف التعليمية لا يُمكن أن يتم بدون الحصول على تلك الرخصة لأنها تُثبت أنه يستحق الحصول على الوظيفة، لذلك يتم فتح باب التسجيل كُل عام بشكل مُنتظم لإعطاء فرصة للراغبين في الوظيفة، تابعونا لمزيد من المعلومات.

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

 هيئة تقويم التعليم والتدريب

توجد خطوات بسيطة تُمكنك من التقديم والتسجيل في اختبار الرخصة المهنية لكافة المعلمين، والخطوات هي:

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

  • القيام بالنقر على تسجيل الدخول.
  • الضغط على اسم المستخدم، ثم كتابة الاسم بالكامل، وكتابة كلمة المرور.

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

  • ثم قم بالنقر على التسجيل.
  • قم بتدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

  • وأخيرًا الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

شروط اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

حتى تتمكن من التقديم والتسجيل في الاجتبار أولًا يجب أن تتوافر بك جميع الشروط التي مُعلن عنها، والشروط هي كما سنذكرها لكم:

  • لابد أن يكون المعلم الذي يرغب في التقديم حاصل على مؤهل دراسي يتناسب مع التخصص الذي يعمل به وأن يُحقق جميع الدرجات التي تطلبها الامتحانات للحصول على الرخصة.
  • يجب التفوق في السنوات الماضية من التقديم.
  • ضرورة وجود خبرة في الدرجة العلمية التي يعمل بها.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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