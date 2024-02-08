أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق المركز الوطني للقياس عن فتح باب التسجيل والتقديم في اختبار الرخصة المهنية أي الاختبار التربوي العام وأوضحت أيضًا الشروط الواجب توافرها ليتم التسجيل بكُل سهولة، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التقديم على الوظائف التعليمية لا يُمكن أن يتم بدون الحصول على تلك الرخصة لأنها تُثبت أنه يستحق الحصول على الوظيفة، لذلك يتم فتح باب التسجيل كُل عام بشكل مُنتظم لإعطاء فرصة للراغبين في الوظيفة، تابعونا لمزيد من المعلومات.

طريقة التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة

هيئة تقويم التعليم والتدريب

توجد خطوات بسيطة تُمكنك من التقديم والتسجيل في اختبار الرخصة المهنية لكافة المعلمين، والخطوات هي:

تسجيل الدخول إلى موقع تقويم التعليم والتدريب.

القيام بالنقر على تسجيل الدخول.

الضغط على اسم المستخدم، ثم كتابة الاسم بالكامل، وكتابة كلمة المرور.

ثم قم بالنقر على التسجيل.

قم بتدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

وأخيرًا الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

شروط اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

حتى تتمكن من التقديم والتسجيل في الاجتبار أولًا يجب أن تتوافر بك جميع الشروط التي مُعلن عنها، والشروط هي كما سنذكرها لكم: