أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن صرف إعانة مالية للأفراد من ذوي الإعاقة، وذلك يتم من خلال توفير إعانة مالية لهم بشكل شهري ومنتظم ولكن لابد أن تتوافر بعض الشروط لإتمام الاستفادة من الإعانة في السعودية، ولمعرفة تفاصيل الأمر تابعنا.

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

وزارة المواد البشرية

أوضحت الوزارة خطوات تُمكنك من التقدم بطلب للحصول على إعانة مالية لفئة ذوي الاعاقة، والطريقة هي كما سنوضحها لكم:

أولا الولوج إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القيام بالضغط على خدمات المواطنين.

إختيار خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة بعد الضغط على أيقونة الخدمات.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة، وبعد ذلك القيام بتسجيل بيانات الدخل للحساب البنكي بشكل جيد.

الموافقة على الإقرار والتعهد ثم النقر على تقديم الطلب.

سيتم إرسال رقم الطلب في رسالة نصية على الجوال الخاص بك.

بعد ذلك يُمكنك معرفة حالة الطلب من خلال الضغط على زر طلباتي.

شروط التقديم على الإعانة المالية

حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في التقديم على الإعانة المالية بالمملكة لفئة ذوي الإعاقة، إليكم الشروط: