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طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

لبنى محمد

أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن صرف إعانة مالية للأفراد من ذوي الإعاقة، وذلك يتم من خلال توفير إعانة مالية لهم بشكل شهري ومنتظم ولكن لابد أن تتوافر بعض الشروط لإتمام الاستفادة من الإعانة في السعودية، ولمعرفة تفاصيل الأمر تابعنا.

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

وزارة المواد البشرية

أوضحت الوزارة خطوات تُمكنك من التقدم بطلب للحصول على إعانة مالية لفئة ذوي الاعاقة، والطريقة هي كما سنوضحها لكم:

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

  • القيام بالضغط على خدمات المواطنين.

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

  • إختيار خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة بعد الضغط على أيقونة الخدمات.

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

  • كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة، وبعد ذلك القيام بتسجيل بيانات الدخل للحساب البنكي بشكل جيد.

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

  • الموافقة على الإقرار والتعهد ثم النقر على تقديم الطلب.
  • سيتم إرسال رقم الطلب في رسالة نصية على الجوال الخاص بك.
  • بعد ذلك يُمكنك معرفة حالة الطلب من خلال الضغط على زر طلباتي.

طريقة التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية 2024

شروط التقديم على الإعانة المالية

حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في التقديم على الإعانة المالية بالمملكة لفئة ذوي الإعاقة، إليكم الشروط:

  • يجب التأكد من تقديم تقييم إعاقة ساري الصلاحية.
  • لابد أن يكون الفرد المستفيد مُسجل في الوزارة ويكون مصنف ضمن برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة، كما يجب ألا يزيد راتب الدخل الشهري الخاص به عن 4 آلاف ريال سعودي.
  • ضرورة ألا تزيد مدة إقامة المتقدم بالطلب عن 6 شهور بالعام سواء بالمرافق الصحية أو في المراكز التأهيلية الحكمية أو الأهلية على نفقة الدولة.
  • يجب أن يكون مُقيم بشكل كامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وألا يكون مستفيد من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.
  • لابد ألا يزيد عُمر الفرد عن 60 عامًا خلال حدوث الإعاقة.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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