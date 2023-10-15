طريقة التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة السعودية 1445

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والقبول لعام 1445 لمجموعة من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط، وحددت الوزارة مجموعة من الوظائف الخالية في بعض المناصب القيادية، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل.

مصدر الصورة: البديل

شروط القبول

لكي تتمكن من التقديم في وظائف قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر مجموعة من الشروط تتمثل فيما يأتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه أي قضايا ولم يصدر ضده حكم بالسجن من قبل.

ألا يكون عاملاً أو موظفاً في السلك الحكومي أو الوظائف ذات النظام العسكري أو المدني.

لا بد أن يجتاز المتقدم اختبار اللياقة البدنية في الخدمة العسكرية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام وألا يقل عن 18 عام.

يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.

لا بد أن يكون طول المتقدم يزيد عن 170 سم.

اجتياز اختبار القدرات العامة.

الخطوات

لكي تتمكن من التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة لا بد من اتباع الخطوات التالية: