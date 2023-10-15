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طريقة التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة السعودية 1445

هبة حسني سليمان

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والقبول لعام 1445 لمجموعة من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط، وحددت الوزارة مجموعة من الوظائف الخالية في بعض المناصب القيادية، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل.

صورة لقوات الطوارئ الخاصة

مصدر الصورة: البديل

 شروط القبول

صورة لتقديم الطوارئ الخاصة
مصدر الصورة: صحافة العرب

لكي تتمكن من التقديم في وظائف قوات الطوارئ الخاصة في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر مجموعة من الشروط تتمثل فيما يأتي:

  •  يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  يشترط أيضاً أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه أي قضايا ولم يصدر ضده حكم بالسجن من قبل.
  •  ألا يكون عاملاً أو موظفاً في السلك الحكومي أو الوظائف ذات النظام العسكري أو المدني.
  •  لا بد أن يجتاز المتقدم اختبار اللياقة البدنية في الخدمة العسكرية.
  •  ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام وألا يقل عن 18 عام.
  •  يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.
  •  لا بد أن يكون طول المتقدم يزيد عن 170 سم.
  •  اجتياز اختبار القدرات العامة.

 الخطوات

صورة لقوات الطوارئ الخاصة
مصدر الصورة: SAUDINEWS.RU

لكي تتمكن من التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة لا بد من اتباع الخطوات التالية:

  •  قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.
  •  اضغط على أبشر للوظائف.
  •  سجل الدخول إلى حسابك في هذه المنصة عن طريق كتابة رقم هويتك الوطنية وكلمة السر.
  •  اضغط على أيقونة وظائف.
  •  قم باختيار الوظائف العسكرية.
  •  بعد ذلك انقر على قوات الطوارئ الخاصة.
  •  اضغط على وظيفة جندي وأدخل كافة البيانات المطلوبة.
  •  ثم اضغط على تقديم الطلب.
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هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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