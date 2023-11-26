طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان للمطلقات 1445

تُعد منصة جود الإسكان منصة خدمية تسهم بشكل فعال في بناء المشروعات السكنية وتتحمل تكاليفها بشكل كامل، كما تدعم المسكن للفئات المحتاجة وتقدم دعمًا للإيجار وتسدد فواتير الكهرباء والمياه مجانًا لهذه الأسر، حيث يوجد العديد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من التسجيل في دعم جود الإسكان.

يمكن للنساء المطلقات الاستفادة من مبادرة دعم جود الإسكان والحصول على سكن مناسب وفقًا لشروط وأحكام الحكومة السعودية، وفي ما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها للتسجيل في منصة جود الإسكان:

قم بزيارة موقع جود الإسكان .

انقر على خدمات المستفيدين.

اضغط على تأكيد الأهلية.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

أدخل رقم الجوال الخاص بك.

اضغط على أيقونة الاستحقاق.

إذا توافقت مع الشروط وتم التأكد من استحقاقك، اتبع الخطوات التالية.

اختر الجمعية الشريكة المناسبة.

حدد المدينة والمنطقة.

انقر على بحث.

حدد الجمعية التي ترغب في التسجيل بها.

اتصل بالجمعية التي حددتها.

وسوف تتم عملية التسجيل بعد التواصل مع الجمعية للحصول على الدعم السكني.

حددت الوزارة مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها للقبول في جود الإسكان للمطلقات، وتتمثل في ما يلي:

أن تكون السيدة المطلقة حاملة للجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المطلقة عن 25 عامًا.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن خمسة أشخاص.

يشترط أن تكون المطلقة مستفيدة من الضمان الاجتماعي.

أن يكون لديها حساب في برنامج سكني.

توفر مستند يثبت عدم ملكيتها لمسكن.

عند التقديم في منصة جود الإسكان يجب تقديم المرفقات التالية:

نسخة من الهوية الوطنية للمطلقة وصورة منها.

إذا كانت هناك إعاقة للمطلقة أو لأفراد الأسرة، يجب تقديم مستند يوضح ذلك.

صورة من حكم الإخلاء أو عقد الإيجار.

مستند يوضح عدد أفراد الأسرة.

كيفية التواصل مع جود الإسكان

حددت جود الإسكان ثلاث طرق للتواصل مع المستفيدين السعوديين من دعم جود، وتشمل الطرق التالية: