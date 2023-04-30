شروط وطريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1444.. وكيفية التبرع

تعد منصة الإحسان واحدة من أهم المنصات الخدمية التي توفر الجهد والوقت على المواطنين، ويستطيع الأشخاص من الاستفادة من الخدمات المتقدمة، وقد تم إطلاق المنصة الخيرية لجمع المساعدات المالية والعينية لتوفيرها إلى الفقراء، مما يسمح للراغبين من جميع أنحاء العالم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية من خلال خطوات سهلة وبسيطة، واليوم سنتعرف إلى شروط التسجيل في منصة أحسان الخيرية وخطوات التسجيل 1444هـ.

أهداف منصة إحسان

الهدف من منصة إحسان هي تقديم المساعدات للفقراء والعديد من الخدمات الأخري ومن أهمها كالتالي:

تتعاون المنصة مع الجهات الحكومية المختلفة لتحسين قيم العمل الإنساني بين أفراد المجتمع الواحد.

تزيد من ارتفاع الموارد الخاصة للقطاع غير الربحي.

توفير فرص لمن يبحثون عن وظائف جيدة.

كما أنها تساعد القطاع غير الربحي.

تساعد الفقراء والمحتاجين بالمملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في منصة إحسان

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

أن يكون لدي المتقدم بريد إلكتروني.

تواصل المتقد عبر المنصة دون أي وسيط.

يجب أن يكون مسجل في واحد من الجمعيات الخيرية الخاصة بمنصة إحسان.

تقديم جميع المستندات المطلوبة عبر المنصة لإثبات استحقاق الشخص من الدعم الذي يرغب الحصول عليه.

كيفية التسجيل في المنصة

حتى تتمكن من التقديم في منصة إحسان عليك التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لعمل حساب جديد:

الدخول على منصة إحسان.

بعد الدخول على الصفحة الرئيسية، عليك الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

أكتب كل من أسم المتقدم بالكامل والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

ثم تسجيل رمز التحقق.

وأخيرا اضغط على زر “إنشاء حساب جديد”.

كيفية التبرع على منصة إحسان

يمكنك التبرع لمنصة إحسان بعدة طرق:

الطريقة الأولى: عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 5005 بهاتفك المحمول للتبرع للأعمال الخيرية. الطريقة الثانية: التسجيل عبر موقع إحسان والتبرع من خلالها وذلك بواسطة الخطوات التالية: