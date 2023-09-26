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طريقة التسجيل في حساب المواطن “التحديث الجديد” 1445 وشروط الحصول على الدعم

عبد الله وصيفي

يسعى المواطنون في المملكة العربية السعودية الذين تنطبق عليهم الشروط لمعرفة طريقة التسجيل في حساب المواطن التحديث الجديد، وذلك للحصول على الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة  لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود والضعيف، وذلك لتوفر لهم الدعم المالي والاجتماعي ومساعدتهم في ظروفهم المعيشية، مما يتطلب العديد من الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب، وفي إطار ذلك فقد دعت الحكومة السعودية مواطنيها المستفيدين من حساب المواطن إلى تحديث البيانات، لتجنب التعرض لعقوبات مشددة على من استفاد من البرنامج ولم يقم بتحديث بياناته أو تعمد إخفاء البيانات الأساسية أو لم يرفق المستندات الداعمة المطلوبة، أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.

التسجيل في حساب المواطن

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خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445 

وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن وتحديث البيانات، وقد جاءت كما يلي:

  • أولا قم الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي واختيار تسجيل جديد.
  • قم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب.
  • قم بتسجيل كود تاكيد الاستلام على الهاتف المحمول.
  • اختر كلمة مرور قوية وأعد إدخالها مرة أخرى.
  • أدخل العنوان الخاص بك وحدد الدخل الشهري، وقم بتحميل المستندات المطلوبة.
  • قم بكتابة باقي البيانات في الحقول المخصصة لها
  • اختر التسجيل.
  • ترقب رسالة نصية على الهاتف لمعرفة هل تم قبول الطلب أم رفضه.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 

كما يجب على المواطن تحديث بياناته في حال تغييرها لتجنب الحرمان من الدعم، وذلك باتباع الخطوات الموضحة كما يلي: 

  • أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وتسجيل الدخول.
  • قم باختيار تحديث البيانات.
  • قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل إنهاء عملية التحديث.
  • قم بالتحقق من دقة المعلومات المدخلة والتأكد من عدم وجود أخطاء. 
  • احفظ التعديلات المدخلة.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 

وقد اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بعض المتطلبات من أجل الحصول على دعم حساب المواطن كما يلي 

  • يجب أن يكون مقدم طلب دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.
  • يجب أن يكون عمر طالب الدعم 18 فما فوق.
  • يجب عدم امتلاك عقارات ذات أصول عالية.
  • يجب أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة.
  • يجب ألا يكون سجيناً أو مقيماً في ملجأ.
  • تتم مطابقة بيانات مقدم الطلب لبيانات الجهات المختصة.
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عبد الله وصيفي

كاتب بموقع نجوم مصرية خبرة 5 سنوات في مجال الكتابة والتدوين

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