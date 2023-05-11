طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وفوائده وعقوبة المخالفين

في الساعات الماضية، تصدر السؤال عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، محركات البحث، نتيجة لاهتمام السعوديين به، عقب الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد صدور أمر ملكي به، لكي يساعد في توفير الاستقرار، والدعم الأسري للفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لهم، بالتزامن مع الظروف التي يشهدها العالم.

الضمان الاجتماعي

وكانت السعودية قد أعلنت عن إصدار نظام الضمان الاجتماعي في عام 1427، ليوفر الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، والفئات الأكثر احتياجًا من السعوديين، كما توفر لهم الدعم المالي في صورة راتب الضمان الاجتماعي الشهري، وقد تم الاستمرار في العمل بنظام الضمان الاجتماعي حتى صدور الشكل الجديد لنظام الضمان الاجتماعي المطور في نوفمبر عام 2021.

يذكر أنه كان قد قالت وزارة الموارد البشرية، أن فترة التحول من نظام الضمان الاجتماعي القديم إلى الجديد حتى شهر مايو من عام 2022، ثم مدت الوزارة فترة التسجيل حتى شهر أكتوبر، مناشدة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي بضرورة التسجيل في النظام المطور، وتحديث البيانات الخاصة بهم، حتى يستطيعوا الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي.

ما هي مزايا الضمان الاجتماعي المطور؟

نظام الضمان الاجتماعي المطور يعد واحدًا من أفضل برامج السعودية بشكل عام، نتيجة لما يحققه من نتائج، ومردود إيجابي كبير لكل الأسر الفقيرة، والأكثر احتياجًا في السعودية، حيث يساهم في توفير الدعم المعنوي، ويحقق الأمان المالي، والطمأنينة في نفوس الأسر الفقيرة في المملكة.

ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور وسيلة حماية اجتماعية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، وهي الفئات غير القادرة على العمل، إذ يساعد في توفير حياة كريمة للأرملة، والمطلقة، والأبناء الذين يتولين إعالتهم، أيضًا يوفر برنامج الضمان الاجتماعي، الدعم الشامل للأيتام، والمحتاجين، الذين ليس لديهم مصدر دخل جيد، كذلك يساهم في تحقيق التطور للمجتمع السعودي، والارتقاء به بالنجاح الفعال لمثل هذه البرامج الاجتماعية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

وحددت وزارة الموارد البشرية، شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1444، كالتالي:

نظام الضمان الاجتماعي المطور..

وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي يشرح بالأرقام آلية تحديد المستحقين للاستفادة من هذا النظام بناء على الدخل الإجمالي للأسرة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/x8TiKxrnHq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021

بأن يكون المستفيد سعوديًا، ويعيش دائمًا في المملكة، باستثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين.

على أن لا يقل الدخل للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش، وهو 1100 ريال لرب الأسرة، و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

ضرورة الالتزام بتوفير كل الأوراق المطلوبة لتقديمها للوزارة، والتي تتعلق بخدمات الصحة، والتعليم للأبناء، والمواظبة على برامج التدريب، والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

لا يجب أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي مقيمًا في دار أو مركزًا للإيواء، التي تتولى الدولة رعايتها.

ضرورة ألا يملك المستفيد من الضمان الاجتماعي أصولًا بقيمة عالية.

في حال وجود أكثر من أسرة للعائل يكون لكل أسرة معاش مستقل.

لا يتأثر استحقاق الأسرة للمعاش إذا كان أحد أفرادها يدرس خارج المدينة التي تعيش فيها الأسرة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

ووضعت وزارة الموارد البشرية، خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر الإنترنت، وهي كالتالي:

في البداية يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يضغط المستفيد من الضمان الاجتماعي على أيقونة “تسجيل جديد” في حال عدم وجود حساب سابق.

تدوين البيانات المطلوبة، وهي: “رقم الهوية الوطنية للمتقدم، ومن ثم تاريخ الميلاد الهجري، بعد ذلك رقم الجوال”.

كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة، والمؤكد للتسجيل.

ثم الموافقة على الشروط، والأحكام.

تحميل كل الأوراق، والمستندات المطلوبة إلكترونيًا.

ثم يتم الضغط على أيقونة “إرسال”.

عقوبة مخالفة الضمان الاجتماعي المطور 1444

ووضعت الحكومة السعودية، 3 عقوبات لمخالفي نظام الضمان الاجتماعي المطور، طبقا للمادة 20، وهم كالتالي: