طريقة التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 والشروط المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 إلكترونيا، بداية من يوم الأحد 17 شوال 1444، ويستمر التقديم للطلبة والطالبات حتى يوم 28 شوال 1444، وكشفت الوزارة عن جميع تفاصيل التقديم لهذا العام، حيث أعلنت عن عمر القبول، وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

طريقة التسجيل

أتاحت وزارة التعليم السعودية، إمكانية التسجيل فى الصف الأول الابتدائي 1445 إلكترونياً، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

عند وصول طفلك للسن المحدد للتقديم، سوف يصلك رابط الوصول إلى الخدمة بشكل آلي.

قم بالدخول على الرابط الذي سوف تستلمه على جوالك.

اضغط على أيقونة ابدأ.

قم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم انقر على التالي.

إدخال بيانات ولي الأمر، مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، ثم أضغط على التالي.

قم باختيار الإبن المراد تسجيله، ثم اضغط على التالي.

اختر العنوان الوطني الخاص بك، أو قم بتحديده يدوياً من خلال الخريطة، ثم اضغط على التالي.

اختر المدرسة القريبة منك، أو قم بتحديدها يدوياً، ثم اضغط على التالي.

قم بإدخال بيانات فحص اللياقة للطالب في حال توفرها.

اضغط على إرسال الطلب، وسوف يظهر لك إشعار يفيد نجاح تسجيل الطلب.

تعرّف على آلية "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي تُتيح لأولياء أمور الطلبة تسجيل أبنائهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي. pic.twitter.com/ApurYjSI09 — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) May 5, 2023

الشروط المطلوبة

حددت وزارة التعليم السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلبة والطالبات حتى يتمكنوا من التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445، والتي جاءت على النحو التالي: