طريقة التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد 1444 هـ

أعلت وزارة التعليم في السُّعُودية عن بَدْء التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 هـ في المدارس الحكومية اعتباراً من يوم الغد الأحد وتستمر حتي يوم 28 شوال الجاري، وقد أعلنت الوزارة عن خطوات التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات، التي سوف نستعرضها لكم.

التسجيل للصف الأول

أوضحت الوزارة آلية وخطوات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول وفق التالي :-

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

بعد المصادقة ستظهر شاشة الشروط والأحكام.

ثم بيانات ولي الأمر وطرق التواصل.

بعد إدخال رَقَم الهاتف والبريد الإلكتروني ستظهر بيانات الأبناء التابعين المتاح لهم التسجيل؛ إذ يتم اختيار الابن المراد تسجيله.

ستظهر قائمة بالعناوين الوطنية المسجلة في القنوات الرسمية.

فيتم احتيار العنوان الخاص بولي الأمر.

بمجرد اختيار العنوان ستظهر قائمة المدارس الأقرب للعنوان وفقًا لأولوية الرغبات الخمسة المسجلة.

بعدها تظهر بيانات خاصة بلياقة الطالب حال توفرها، ثم يتم إرسال الطلب.

بعده يصل إشعار يفيد بتسليم الطلب.

طريقة متابعة طلب التقديم للتسجيل في الصف الأول

هذا وقد أكدت الوزارة على انه يمكن متابعة الطلب عبر أيقونة طلباتي، كما سوف يصل إشعار لولي الأمر بنتيجة القبول عقب انتهاء فترة التسجيل المحددة، وتساعد الخدمة الإلكتروني إلى العمل على تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.