طريقة الاعتراض على قرار رفض الدعم السكني 2024 وسبب الرفض

الاعتراض على قرار رفض الدعم السكني 2024 المقدم، من الخدمات التي تسمح وزارة الإسكان بالوصول لها إلكترونيًا، لجميع المتقدمين للتسجيل ببرنامج الدعم السكني، وهذا البرنامج مقدم تحت إشراف ورعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على الدعم اللازم للحصول على المسكن المناسب، وبالنسبة لمن تم رفض طلبهم المقدم، وقتها يمكنهم تقديم طلب اعتراض على هذا الرفض وفق ما سنقوم بتوضيحه.

الاعتراض على قرار رفض الدعم السكني 2024

الاعتراض على قرار رفض الدعم السكني 2024

يمكن للمستفيدين من الدعم السكني وتم رفض طلبهم المقدم، الاعتراض على قرار الرفض بالبرنامج بكل سهولة من خلال منصة سكني، وتقديم طلب الاعتراض يكون متاح من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة “سكني”.

قم بالنقر على “خدمات الإسكان” من النافذة الرئيسية

قم بالدخول على خانة الاستحقاق.

قم بالنقر على “تقديم اعتراض”.

قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة من “رقم الهوية وسبب الاعتراض ورقم الطلب”.

قم بإرفاق الطلب المقدم، بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة من “شهادة الزواج وشهادة الميلاد وشهادة الملكية وشهادة الوفاة”.

ستقوم لجنة البرنامج بمراجعة طلب الاعتراض المقدم وسيتم إبلاغك بالنتيجة خلال فترة لن تتجاوز أسبوعين عمل تبدأ من تاريخ تقديم الاعتراض.

أسباب رفض دعم سكني 1445

ويمكن أن تقوم اللجنة المسؤولة بإصدار قرارها، برفض طلب المقدم للحصول على الدعم، لقائمة من الأسباب التي يجب الحذر منها، وجاءت قائمة الأسباب للرفض موضحة الآتي: