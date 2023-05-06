طريقة الاشتراك في منصة المنتور وما الكورسات المتوفرة؟

معظم مواقع الكورسات والدورات التدريبية تتيح الدورات بسعر عالٍ جدا، وفي الوقت نفسه لا يوجد الكثير من الدورات علي اليوتيوب التي تؤهلك لمجال العمل ألازم، لذلك سنشرح اليوم موقع المنتور، يقدم دورات تدريبية على مستوى عال وبأسعار رمزية.

كورسات المنتور, شرح موقع المنتور.يعتبر موقع المنتور من المواقع التي تتميز في الوطن العربي التي انطلقت بقوة كبيرة، حصلت الشركة على إعجاب مجموعة كبيرة من العملاء والمتدربين، موقع يقدم كورسات في مجالات متعددة وبأسعار رمزية.

يحتوي الموقع على العديد من الدورات التدريبية في المجالات المختلفة يقدمها نخبة من المتميزين على مستوى الوطن العربي، ويمكن تقسيم الدورات التدريبية إلى العديد من الأقسام سنوضحها.

ما الكورسات المتوفرة على موقع Almentor؟

إدارة الأعمال. إعلام تصوير وأفلام. الفنون والتصاميم. تعلم اللغات. إدارة المبيعات والتسويق. العلوم والتكنولوجيا. التربية والعلاقات. الصحية والحياة. التعليم. تربية الأبناء.

يتم تقديم الكورسات من خلال أكثر من شخص حيث يمكنك الاختيار الدورة التي تريد مشاهدتها من خلال إدارة حسابك، كما أنا الدورات مقدمة بتنظيم عالٍ، ومن مقدمي على مستوى عال.

يعتبر قسم اللغات من أشهر الأقسام الموجودة، وقد حصلت دورة “تحدث الإنجليزية بلهجة سليمة” على إعجاب عدد كبير جدا من المستخدمين، كذلك دورة “خالد حبيب” في ريادة الأعمال.

خطوات عمل حساب والاشتراك في موقع المنتور 2023.

يتيح الموقع عمل حساب عن طريق حسابك علي الفيس بوك أو جوجل، الموقع أمن جدا بالنسبة إلى المعلومات، ولا يوجد على خطورة، كما لا يلزمك الموقع على وضع معلومات محددة مثل كلمة سر حسابك.

قم بفتح الموقع والتوجه إلى إنشاء حساب جديد. قم بتسجيل الدخول عن طريق ألفيس أو جوجل. ضع رقم الهاتف الخاص بك. حدد الجنس مع تاريخ ميلادك. اضغط على التالي. الآن لديك حساب على الموقع.

ما الكورسات المتميزة الموجودة على موقع المنتور؟

إدارة المبيعات والتسويق من المهارات اللازمة لكافة مجالات العمل عبر الإنترنت، قد يمتلك شخص مصنع يقدم خدمات لا توجد بالسوق، ومع ذلك تخسر الشركة، بسبب عدم وجود تسويق احترافي للخدمات الموجودة، أحيانا يكون المنتج سيئ، ولكن التسويق يكون له دور كبير في عملية البيع.

لذلك يقدم الموقع نحو 44 دورة تخص إدارة المبيعات، كما تتضمن الدورات استراتيجيات احترافية للتسويق والتعامل مع منصات التسويق المختلفة الموجودة، ثم أن وجود دورات تخص منصات التواصل الاجتماعي يعزز، ويقوي من الدورات التدريبية الموجودة، وطريقة تصميم الإعلانات من الصفر إلى الاحتراف كل ذلك متوفر.

إعلام تصوير وأفلام، يحتوي الموقع على دورات تخص تدريبية لعالم التصوير بالكامل، بما في ذلك المونتاج حتى التصوير الفلكي، ويوجد الإذاعة الصوتية والمؤثرات الاحترافية، ويقدم الممثل المبدع خالد الصاوي دورة خاصة لتعليم التمثيل أمام الشاشات، تتضمن الدورة 22 محاضرة للوصول لمستوي ابداعي في التمثيل، يقدم أستاذ أيمن أبو المكارم دورة تخص فن الإضاءة السينمائية على 36 محاضرة شرح.

في الوقت الحالي دورات اللغات من أهم الأساسيات التي يجب تعلمها لمواكبة التطور الكبير الحادث، الانفتاح على الثقافات الغربية يحتاج إلى تطور في اللغة، السفر عبر الخارج يحتاج إلى لغة أخرى، فرصتك في العمل تزداد بزيادة قدرتك اللغوية، يقدم الموقع العديد من الدورات التدريبية لتحسين اللغة واجتياز مقابلات العمل.

إنشاء مشروع ناجح يستهدف فئة معينة من المجتمع يحتاج إلى خبرة كبيرة، الخسارة في المشاريع تكون كبيرة، لذلك نحتاج إلى دليل كامل قبل بدء مشروع جديد، دورات ريادة الأعمال توضح كل تلك الأمور وأكثر، من المستوى المتدني إلى المستوى الاحترافي في إدارة المشاريع الجديدة.

هل يوجد أكواد خصم حاليا لموقع Almentor؟

في الوقت الحالي لا يوجد أكواد خصم فعالة، في حالة توفر أكواد خصم سيتم طرح موضوع جديد يخص الأكواد وكيفية استخدامه لتقليل الاشتراك في المنصة، السعر حاليا لا يتخطى 100 جنيه، والاشتراك كما تكلمنا يمكن أن يكون شهريا أو سنويا.