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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2023 و أرقام الاشتراك لتحقيق حلم الفوز بالجائزة الكبرى

مرام وهدان

تعد قنوات mbc من أشهر القنوات الفضائية، و لديها العديد من المتابعين و لها شهرة واسعة في كافة دول العالم، و يتنوع عرض قنوات MBC ما بين المسلسلات و البرامج و الحفلات الغنائية، و لعل أبرز ما تعرضه هذه القنوات هو مسابقة الحلم، و هي المسابقة الأكثر انتشارًا و الأكثر شهرة على مستوى العالم العربي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2023 و أرقام الاتصال لتحقيق حلم الفوز بالجائزة الكبرى

مسابقة الحلم Dream

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مسابقة الحلم هي إحدى أشهر المسابقات التي أطلقتها شبكة قنوات mbc، و الذي يستطيع أن يسجل فيها جميع الأشخاص في كل أنحاء العالم، و هي من المسابقات الأهم التي تضم عددا كبيرًا من المشاركين، حيث إن الجوائز ذات قيمة اقتصادية كبيرة جدا تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار، و يقدم البرنامَج مقدم البرامج مصطفى آغا، و قد حظي البرنامَج بشعبية واسعة، و اصبح الاشتراك بهذه المسابقة و الفوز بها حلما لجميع الأشخاص.

طريقة الاشتراك- صورة 1 - أخبار مسابقة الحلم | أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم | الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن للجميع الاشتراك في مسابقة الحلم بخطوات سهلة و ذلك بواسطة :

  • إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة حلم أو dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.
  • ثم أجب على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك، و يتم الإجابة عليها بدقة.
  • و كلما أجبت على العديد من الأسئلة تزيد فرصتك في الفوز.
  • و ثم بعد ذلك يجب متابعة حلَقات المسابقة على القناة mbc التي يتم في أثناء الإعلان عن الجوائز على الهواء المباشر.

شروط الاشتراك في المسابقة

  1. أن يكون المتقدم لمسابقة الحلم ليس له أي صلة قرابة بالأفراد العاملين بالمسابقة.
  2. أن يكون المتقدم حامل الجنسية العربية لأي دولة عربية.
  3. ألا يكون سن الشخص المتقدم أقل من 18 عام.

أرقام الاشتراك - صورة 2 - أخبار مسابقة الحلم | أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم | الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم على قناة أم بي سي عبر إرسال رسالة مكتوبة فيها حلم إلى الرَّقْم الخاص بدولتك حسب الجدول التالي:

الدولة رَقْم الاشتراك
السُّعُودية موبايل 650444

زين 755505
مصر اتصالات95450

أورانج 95450

فودافون95450
الإمارات للاتصالات 6070

دو 3636
الكويت GSM 4141
البحرين فيفا 98885

بتلكو 94000
العراق شبكة زين 2770

كورك  2180

الخلية الآسيوية 2266
فلسطين 6750
تونس 85819
عمان 90434
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مرام وهدان

أنا اسمي مرام عمري 23 اعمل كاتبة في موقع نجوم مصرية ولدي شغف وحب للقراءة والكتابة.

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