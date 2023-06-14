طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2023 و أرقام الاشتراك لتحقيق حلم الفوز بالجائزة الكبرى

تعد قنوات mbc من أشهر القنوات الفضائية، و لديها العديد من المتابعين و لها شهرة واسعة في كافة دول العالم، و يتنوع عرض قنوات MBC ما بين المسلسلات و البرامج و الحفلات الغنائية، و لعل أبرز ما تعرضه هذه القنوات هو مسابقة الحلم، و هي المسابقة الأكثر انتشارًا و الأكثر شهرة على مستوى العالم العربي.

مسابقة الحلم Dream

مسابقة الحلم هي إحدى أشهر المسابقات التي أطلقتها شبكة قنوات mbc، و الذي يستطيع أن يسجل فيها جميع الأشخاص في كل أنحاء العالم، و هي من المسابقات الأهم التي تضم عددا كبيرًا من المشاركين، حيث إن الجوائز ذات قيمة اقتصادية كبيرة جدا تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار، و يقدم البرنامَج مقدم البرامج مصطفى آغا، و قد حظي البرنامَج بشعبية واسعة، و اصبح الاشتراك بهذه المسابقة و الفوز بها حلما لجميع الأشخاص.

طريقة الاشتراك

يمكن للجميع الاشتراك في مسابقة الحلم بخطوات سهلة و ذلك بواسطة :

إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة حلم أو dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.

ثم أجب على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك، و يتم الإجابة عليها بدقة.

و كلما أجبت على العديد من الأسئلة تزيد فرصتك في الفوز.

و ثم بعد ذلك يجب متابعة حلَقات المسابقة على القناة mbc التي يتم في أثناء الإعلان عن الجوائز على الهواء المباشر.

شروط الاشتراك في المسابقة

أن يكون المتقدم لمسابقة الحلم ليس له أي صلة قرابة بالأفراد العاملين بالمسابقة. أن يكون المتقدم حامل الجنسية العربية لأي دولة عربية. ألا يكون سن الشخص المتقدم أقل من 18 عام.

أرقام الاشتراك

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم على قناة أم بي سي عبر إرسال رسالة مكتوبة فيها حلم إلى الرَّقْم الخاص بدولتك حسب الجدول التالي: