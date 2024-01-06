طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في جميع الدول العربية حقق حلمك وأكسب الـ $1000000

تحظى مسابقة الأحلام بتقدير كبير وتجذب الكثير من الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة كيفية الاشتراك، وقد صدرت إعلانات مثيرة حول الموسم القادم من المسابقة، مما دفع العديد من الأشخاص إلى البحث عن طرق للمشاركة، والحصول على فرصة للفوز بالجوائز الكبيرة التي يبلغ مجموعها 3.8 مليون دولار أمريكي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في جميع الدول العربية

مسابقة الحلم 2024

إحدى أهم المسابقات في الوطن العربي والتي يهتم بمتابعتها الملايين من المواطنين في مختلف البلدان العربية، وذلك نظراُ لجوائزها المالية الكبيرة، وفي ظل رغبة الكثير من الناس في الفوز بجائزة الحلم التي قد تصل إلى مليون دولار أمريكي.

الآن متاح الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024

أطل علينا الإعلامي مصطفى الأغا ليزف خبر سعيد لكل المشاهدين عن بدء تلقي طلبات المشتركين في مسابقة الحلم، وأعلن الصحفي الشهير أن العديد من المتسابقين سيحققون أحلامهم من خلال المشاركة، بعد أن أُعْلِن عن الموسم الجديد من المسابقة لعام 2024، والمفاجأة الأولى أن المشاركة أصبحت الآن مجانية، هذا العرض متاح لفترة محدودة فقط، ولكل من يريد الاشتراك لديه فرصة للفوز بالجائزة الأولى البالغة 100,000 دولار.

خطوات المشاركة في المسابقة

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يجب اتباع هذه الخطوات التالية:

الانتظار حتى عرض فيديو إعلاني للمسابقة على شاشات MBC.

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE الموجود في الفيديو.

انتقل إلى صفحة الويب التي تظهر بعد المسح.

أدخل رقم هاتفك.

سوف تتلقى رمز التأكيد على الهاتف المسجل.

قم بالموافقة على الشروط المطلوبة وانتظر رسالة تؤكد أن قبول الاشتراك.

الاشتراك في مسابقة الحلم برقم الهاتف

أيضا يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم 2024، عن طريق أرسل رسالة إلى الرقم المخصص لبلدك بكلمة “حلم”، وأجب عن سؤال البرنامج بشكل صحيح، وهذه هي الأرقام التي يمكن إرسال الرسالة من خلالها وفقاً لبلدك:

السعودية: 755505 (زين)،650444 (جوال)، 313131 (ليباز).

مصر: 95458 أو 95450 (فودافون)، 95458 أو 95450 (اتصالات)، 95458 أو 95450 (أورانج)، 95450 أو 95458 (وي).

البحرين: 94000 (بتلكو)، 98885 (فيف).

الكويت:4141.

المغرب: 9669 (نوى)،9669 (أورانج).

تونس: 85819.

العراق: 2770 (زين)، 2180 (كورك)، 2266 (الخلية الآسيوية).

لبنان: 008821622775627.

عمان:90434.

الأردن: 98880 (أورانج).

الإمارات:554.

الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع البدان في العالم من خلال الرقم التالي: 0088216101092 أو 00821622775627.