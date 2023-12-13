طريقة الاشتراك في باقات فودافون بلس الجديدة والأسعار وأبرز مميزاتها vodafone plus

أعلنت شركة فودافون عن أحدث باقات الانترنت لديها وهي vodafone plus، والتي تقدم للعميل مجموعة كبيرة من المزايا تسمح له باستخدام الانترنت والتطبيقات بشكل أكبر وبأسعار أقل، في السطور التالية سوف نتعرف على أسعار الباقات وأكواد الاشتراك.

أسعار باقات فودافون بلس الجديدة

تبدأ الأسعار من 15 جنيه مصري وحتى 65 جنيه على النحو التالي:

باقة 15 جنيه: تمنحك 2000 سوبر ميجا إذا كانت باقة فليكس مجددة في هاتفك، وإذا كانت غير مجددة تمنحك 1500 سوبر ميجا.

باقة 25 جنيه: تمنحك 3500 سوبر ميجا وتتراجع إلى 2800 في حال كانت باقة فليكس غير مجددة.

باقة 35 جنيه: تمنحك 6000 سوبر ميجا وتصبح 4500 سوبر ميجا حال عدم تجديد باقة فليكس لديك.

وفي الصور التالية تفاصيل كل أسعار باقات vodafone plus الجديدة:

كيف يتم احتساب ال سوبر ميجا في أنظمة فودافون الجديدة؟

يتم احتساب السوبر ميجا في هذه الباقات على النحو التالي:

1 ميجا سوشيال = 1 سوبر ميجا و 1 ميجا على كل المواقع الأخرى = 2 سوبر ميجا.

وفي باقات plus كومبو: 1 ميجا يساوي 1 ميجا سوشيال، و1 ميجا في مواقع ستريمنج =1 سوبر ميجا.

و1 ميجا على كل المواقع الأخرى = 2 سوبر ميجا.

أكواد الاشتراك في باقات فودافون بلس

يمكنك القيام بعمل اشتراك في باقات plus من خلال تطبيق أنا فودافون أو من خلال الأكواد التالية:

الاشتراك في باقة plus 15 الكود هو: *00*15#.

الاشتراك في باقة بلس 25 اطلب كود *00*25#.

ونفس الأمر بالنسبة لكل الباقات، اكتب *00* وبعدها سعر الباقة المناسبة لك وبعدها رمز # كما هو موضح بالصور.

متى يتم تجديد باقات plus الجديدة؟

من المعروف أن معظم باقات فودافون يتم تجديدها كل 30 يوماً، ولكن باقات بلس الجديدة يتم تجديدها كل 28 يوم، وعند التجديد في الموعد سيتم إضافة السوبر ميجا المتبقية للباقة الجديدة.

ويمكنك أيضاً الاشتراك في باقات vodafone plus app والتي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من مواقع السوشيال ميديا مثل، تيك توك ويوتيوب وغيرها مثل، لعبة ببجي بسعر 5 جنيهات لكل تطبيق كل شهر.

وفي الصورة بالأعلى سوف تجد توضيح للميجا بايت التي سوف تحصل عليها حال اشتراكك في باقات plus app.

وبذلك نكون قد سردنا لكم أبرز التفاصيل عن باقات فودافون بلس الجديدة وطريقة الاشتراك والأسعار.