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طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء

لبنى محمد

تُعتبر وزارة الحرس الوطني هي إحدى وزارات الحكومة بالسعودية حيث أنها مُختصة في تقديم الخدمات العسكرية والأمنية وأيضًا توفر وظائف عسكرية وأمنية للخرجين كما تسعى لحماية المواطنين بالمملكة، ولمعرفة التفاصيل تابعنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء

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يُمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني من خلال اتباع ما هو آتي:

- صورة 1 - طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء

  • الانتقال إلى موقع الحرس الوطني.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الترشح.
  • قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
  • ادخل تاريخ الميلاد.
  • يجب إدخال رقم الطلب.
  • اضغط على عرض.
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لبنى محمد

كاتبة محتوى إخباري مُنذ عامين، وعملت بالعديد من الصُحف الإخبارية

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