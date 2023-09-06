طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء
تُعتبر وزارة الحرس الوطني هي إحدى وزارات الحكومة بالسعودية حيث أنها مُختصة في تقديم الخدمات العسكرية والأمنية وأيضًا توفر وظائف عسكرية وأمنية للخرجين كما تسعى لحماية المواطنين بالمملكة، ولمعرفة التفاصيل تابعنا.
قد يهمك:
الحرس الوطني السعودي
يُمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني من خلال اتباع ما هو آتي:
- الانتقال إلى موقع الحرس الوطني.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الترشح.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
- ادخل تاريخ الميلاد.
- يجب إدخال رقم الطلب.
- اضغط على عرض.