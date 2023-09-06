طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء

تُعتبر وزارة الحرس الوطني هي إحدى وزارات الحكومة بالسعودية حيث أنها مُختصة في تقديم الخدمات العسكرية والأمنية وأيضًا توفر وظائف عسكرية وأمنية للخرجين كما تسعى لحماية المواطنين بالمملكة، ولمعرفة التفاصيل تابعنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 للرجال والنساء

الحرس الوطني السعودي



يُمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني من خلال اتباع ما هو آتي: