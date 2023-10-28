طريقة الاستعلام عن مخالفات الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي
قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لضبط أعمال الرخص التجارية بفرض قوانين ولوائح تنظيمية وذلك في حال ارتكاب بعض أصحاب المشاريع التجارية مخالفات عن جهل بهذه القوانين أو دون قصد، وللتعرف إذا كان هناك مخالفات مسجلة على الرخصة، يجب عليك الاستعلام من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
طريقة الاستعلام عن المخالفات
بإمكانك الاستعلام عن مخالفات الرخصة التجارية إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية لدائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة السياحة والاقتصاد بدبي.
- قم باختيار خدمة تقرير المخالفات من بين الخدمات الإلكترونية.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو من خلال الهوية الرقمية.
- قم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.
- قم بعد ذلك بالتوجه إلى خانة الرخصة التجارية.
- قم باختيار الرخصة التجارية التي ترغب في الاستعلام عن مخالفتها.
- اضغط على أيقونة عرض.
- في النهاية سوف تظهر أمامك بيانات الرخصة بما فيها المخالفات إن وجدت.
كيفية الاستعلام عن الرخصة
بإمكانك الاستعلام عن الرخصة التجارية بإمارة دبي بشكل إلكتروني عن طريق خدمة “البحث عن بيانات الرخصة” وذلك تبعاً للخطوات التالية:
- أولاً قم بالذهاب إلى رابط الخدمات الإلكترونية لدائرة السياحة والاقتصاد في مدينة دبي .
- بعد ذلك ستظهر لك مجموعة من الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم باختيار خدمة البحث عن بيانات الرخصة.
- وبعدها قم بإدخال كافة البيانات ومنها “رقم الرخصة- الاسم التجاري باللغة العربية”.
- ثم قم بالضغط على أيقونة بحث.
- في النهاية ستظهر لك نافدة جديدة بها مجموعة من البيانات الخاصة بالرخصة التجارية والتي يمكنك طباعة نتيجة الاستعلام من خلال الضغط على زر طباعة.