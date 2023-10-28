طريقة الاستعلام عن مخالفات الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي

قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لضبط أعمال الرخص التجارية بفرض قوانين ولوائح تنظيمية وذلك في حال ارتكاب بعض أصحاب المشاريع التجارية مخالفات عن جهل بهذه القوانين أو دون قصد، وللتعرف إذا كان هناك مخالفات مسجلة على الرخصة، يجب عليك الاستعلام من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

الصورة من موقع إمارات واي

طريقة الاستعلام عن المخالفات

بإمكانك الاستعلام عن مخالفات الرخصة التجارية إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية لدائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي ل إدارة السياحة والاقتصاد بدبي

قم باختيار خدمة تقرير المخالفات من بين الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو من خلال الهوية الرقمية.

قم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

قم بعد ذلك بالتوجه إلى خانة الرخصة التجارية.

قم باختيار الرخصة التجارية التي ترغب في الاستعلام عن مخالفتها.

اضغط على أيقونة عرض.

في النهاية سوف تظهر أمامك بيانات الرخصة بما فيها المخالفات إن وجدت.

كيفية الاستعلام عن الرخصة

بإمكانك الاستعلام عن الرخصة التجارية بإمارة دبي بشكل إلكتروني عن طريق خدمة “البحث عن بيانات الرخصة” وذلك تبعاً للخطوات التالية: