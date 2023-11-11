تتيح وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية للمواطنين المستفيدين من برنامج دعم ريف التي تقدمها الوزارة بالقيام بإجراء عملية الاستعلام عنها برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على شبكة الانترنت، ويعتبر برنامج دعم ريف هو أحد منظومات الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة وذلك لمساعدة العاطلين عن العمل في إنشاء المشروعات، وأيضاً دعم قطاع الزراعة وتربية الماشية.

طريقة الاستعلام عن دعم ريف 1445 برقم الهوية وشروط الاستحقاق

شروط دعم ريف

حددت وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي لابد من توافرها وهي تتلخص في النحو التالي:-

أن يكون المتقدم للحصول على البرنامج مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 عاماً.

ألا يكون عامل بالقطاع العام أو الخاص.

يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 9 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن الدعم الريفي

– يتم الاستعلام عن دعم ريف بخطوات بسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلى منصة ريف علي الانترنت “ من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ورقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام.

تكتب رقم الهوية.

الضغط على زر الاستعلام.

التسجيل في دعم ريف

يتم التسجيل في دعم ريف إلكترونياً عبر بعض الخطوات البسيطة وهي:-