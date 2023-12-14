طريقة الاستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية 1445

وفر صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية خدمة التحقق والاستعلام عن دعم الموارد البشرية إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق على شبكة الإنترنت، ويقدم دعم الموارد البشرية للعديد من الفئات في المجتمع السعودي وذلك من أجل تدريب هذه الفئات وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في الحصول على الوظائف في مختلف القطاعات.

ما هو دعم صندوق تنمية الموارد البشرية؟

يعتبر برنامج دعم الوظائف هو أحد البرامج المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية للباحثين عن العمل في القطاع الخاص والغير ربحي، ويتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف في القطاع الخاص للدوام الكامل، وكما يضيف البرنامج دعم إضافي للتوظيف في المدن السعودية الأقل في توافر فرص العمل، ويعمل على توفير الدعم الوظيفي للنساء في المملكة العربية السعودية.

تستطيع التسجيل في دعم الموارد البشرية من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلى موقع صندوق التنمية الاجتماعي “من هنا “.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي خدمات الأفراد.

اختيار الخدمات الإلكترونية من أعلى الشاشة.

الضغط على مربع البوابة الوطنية للعمل.

الضغط على مربع إنشاء حساب.

تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك في الحقول المخصص لها.

بعد ذلك تقوم برفع السيرة الذاتية.

الضغط على زر التسجيل.

يتم مراجعة الطلب المقدم.

تستطيع الاستعلام عن دعم الموارد البشرية إلكترونياً وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة:-

الذهاب إلى صندوق التنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار الأفراد.

تقوم بكتابة رقم الهوية ورقم الطلب.

الضغط على زر التحقق.

يتم عرض لك حالة الطلب في صفحة أخري.

كم مدة الدعم من الموارد البشرية؟

أوضح صندوق التمنية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والغير ربحي لمدة سنتين أو 24 شهر.

متى يتم ايداع مبلغ دعم التوظيف؟

يتم إيداع دعم التوظيف في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وفي بعض الأحيان يتم استقدام موعد الإيداع أو تأجيله حسب الاجازات والعطلات الرسمية في المملكة، وأوضح صندوق دعم الموارد البشرية بأن الحد الأدنى للدعم 4000 ريال سعودي والحد الأقصي 15000 ألف ريال.

من يستحق دعم الموارد البشرية؟

وضع برنامج هدف مجموعة من الشروط للاستحقاق وهذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

إذا كان المتقدم غير سعودي الجنسية يشترط أن يكون من أم سعودية.

يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً.

إن لا يكون طالب وفقاً لسجلات وزارة التعليم.

الإ يكون المتقدم موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

يجب أن يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.

تقديم ما يثبت انقطاع المستفيد عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر.

يشترط أن لا يكون تجاوز مدة الحصول على الدعم وهي 24 شهر.

يتم احتساب الراتب وفقاً الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.

ألا يقل الحد الادنى للراتب عن 4000 ريال ولا يزيد عن 15000 ريال سعودي.

ألا يكون الموظف مسجل في المنصة الوطنية للوظائف جدارات.

يشترط أن لا يكون الموظف مسجل في أي منشأة أخرى في التأمينات الاجتماعية أثناء التقديم على البرنامج.

أن لا يقل مدة تسجيل المتقدم لدعم هدف في التأمينات الاجتماعية عن 90

الا يتم رفع طلب دعم جديد لموظف مدعوم سابقاً لنفس المنشأة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الاستبعاد.