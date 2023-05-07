طريقة الاستعلام عن حجز طيران ناس برقم الحجز 1444

وفرت شركة طيران ناس خدمة الاستعلام عن الحجز إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لها علي شبكة الانترنت، وذلك من أجل التسهيل على العملاء أثناء إجراء عملية الاستعلام، وتقدم الشركة أيضاً مجموعة من الخدمات الإلكترونية للعملاء، تعتبر شركة طيران ناس واحدة من شركات الطيران السعودية ذات التكلفة المنخفضة، حيث تعمل الشركة على توفير رحلات الطيران الاقتصادية للمستهلكين،

الاستعلام عن حجز طيران

يمكن الاستعلام عن حجز من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الذهاب إلي موقع طيران ناس “ من هنا “.

من الصفحة الرئيسية اختيار إدارة الحجز.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحجز.

تكتب الأسم الأخير للعميل.

الضغط على زر الاستعلام.

يتم عرض لك بيانات الحجز.

طريقة تعديل حجز طيران ناس

تستطيع تعديل الحجز في طيران ناس وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:-

الإنتقال إلي موقع طيران ناس.

اختيار من الصفحة الرئيسية إدارة الحجز.

تكتب رقم الحجز ثم بعد ذلك تكتب الأسم الأخير.

بعد ذلك الضغط على الاستعلام عن الحجز.

الضغط على استعراض تفاصيل الحجز.

بعد ذلك اختيار تعديل الحجز.

إدخال التعديل المطلوب على الحجز.

بعد ذلك تقوم بتأكيد التغيرات.

شروط إلغاء أو تعديل الحجز في طيران ناس

وضعت شركة طيران ناس مجموعة من الشروط وذلك من أجل القيام بعملية تعديل أو إلغاء الحجز، وهذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يشترط أن يتم إجراء التعديل على الحجز، وذلك قبل إقلاع الطائرة بوقت كافي يتم تحديدة بناء علي الرحلة.

يتم إجراء عملية التعديل مرة واحدة فقط مجاناً، وفي حالة التعديل أكثر من مرة يتم فرض رسوم على العميل.

يجب إن يقوم العميل بسداد رسوم فرق السعر في حالة اختيار فئة أعلى.

إذا قام العميل بإلغاء الحجز، فإنه لا يسترد رسوم التذكرة، ولكن تظل في رصيده في الشركة لمدة سنة كاملة.

رقم واتساب طيران ناس

عملت شركة طيران ناس على توفير للعملاء خدمة التواصل من خلال تطبيق الواتساب، وذلك من خلال الرقم 966592001234+، وأيضاً يمكن التواصل مع خدمة عملاء طيران ناس من داخل المملكة العربية السعودية من خلال الرقم 8001244999، ومن خارج المملكة من خلال الرقم

00 966 11 434 9000.