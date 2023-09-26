طريقة الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر أكتوبر 2023 موعد إيداع الدفعة

أيام قليلة تفصلنا عن إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 لجميع المستفيدين وصدور نتائج الأهلية، ويعد الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن وسائل الدعم الاجتماعي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى المستفيدين وذلك من أجل مساعدة عدد كبير من الفئات في المجتمع على تحسين الدخل.

طريقة الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر أكتوبر 2023 موعد إيداع الدفعة

موعد إيداع الضمان المطور شهر أكتوبر 2023

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وذلك في حالة عدم تصادف عطلة أو إجازة رسمية في المملكة مع هذا اليوم، وبالتالي فإنه سيتم إيداع الدورة 22 لشهر أكتوبر 2023 يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 – 16 ربيع أول 1445، لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية.

اسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

إقامة المستفيد خارج المملكة أخر ثلاث شهور قبل التقدم للضمان.

في حالة قيام المستفيد بعدم إضافة التابعين له في المنزل.

إذا تجاوز الدخل الشهري الكلي للأسرة أو للفرد عن الحد المانع.

دخول المستفيد السجن.

في حالة إدخال بيانات غير صحيحة.

يتم عدم التأهل في حالة إثبات بأن المستفيد لديه أكثر من مركبة.

في حالة امتلاك أو شراء عقارات.

عدم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

سيتم إعلان نتائج الأهلية دفعة شهر أكتوبر 2023 من الضمان الاجتماعي المطور يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، ويمكن الاستعلام عن الأهلية عبر القيام بالخطوات التالية:

الانتقال إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية “ من هنا

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ورقم السر، ثم كتابة رقم التحقق الموجود في الصورة.

اختيار من القائمة العلوية “الطلبات”.

بعد ذلك يتم عرض تلك الطلبات في صفحة أخري.

ثم الضغط علي زر الإجراءات.