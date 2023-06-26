طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى

أتاحت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن العفو الملكي عن السجناء المحكوم عليهم، وذلك تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط العفو الملكي للسجناء

وضعت المديرية العامة للسجون مجموعة من الشروط الهامة للحصول على العفو الملكي عن السجناء وفقًا للتالي:-

ألا يكون قد تركب أي نوع من أنواع المخالفات على مدار فترة سجنه.

أن يلتزم بجميع القرارات الأمنية.

أن يتعهد بالعودة إلى الطريق الصحيح.

أن يكون قد أمضى نصف عقوبته داخل السجن.

خطوات الاستعلام عن أسماء مشمولين العفو الملكي

جاءت أهم الخطوات للاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي وفقًا للتالي:-