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طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى

مصطفى شاهين

أتاحت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن العفو الملكي عن السجناء المحكوم عليهم، وذلك تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط العفو الملكي 1444

شروط العفو الملكي للسجناء

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جديد.. الإستعلام عن العفو الملكي لسنة 1444 برقم الهوية والفئات المشمولة من العفو ورابط الإستعلام

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1444

وضعت المديرية العامة للسجون مجموعة من الشروط الهامة للحصول على العفو الملكي عن السجناء وفقًا للتالي:-

  • ألا يكون قد تركب أي نوع من أنواع المخالفات على مدار فترة سجنه.
  • أن يلتزم بجميع القرارات الأمنية.
  • أن يتعهد بالعودة إلى الطريق الصحيح.
  • أن يكون قد أمضى نصف عقوبته داخل السجن.

العفو الملكي السعودي الجديد 1444

خطوات الاستعلام عن أسماء مشمولين العفو الملكي

جاءت أهم الخطوات للاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي وفقًا للتالي:-

  • أولاً يتم الدخول إلى موقع المديرية العامة للسجون.
  • الذهاب مباشرة على الصفحة الرئيسية.
  • اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
  • الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام عن معاملة سجين”.
  • تحديد نوع المعاملة.
  • تحديد العفو الملكي.
  • في النهاية تظهر لك النتيجة.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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