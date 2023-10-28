طريقة الإستعلام عن مخالفة تعديل على هيكل المركبة 2023

يُعد أي تغيير أو تعديل على هيكل المركبة أو مكوناتها الأساسية مخالفة مرورية يُعاقب عليها وفقًا للوائح الجزاءات والمخالفات المرورية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية من المهم على أصحاب المركبات الإمتثال للأنظمة واللوائح المرورية وعدم القيام بأي تغييرات على هيكل المركبة دون الحصول على التصاريح المناسبة.

مخالفة تعديل على هيكل المركبة 2023

تتراوح مخالفة تعديل على هيكل المركبة في السعودية ما بين 1000 ريال سعودي و2000 ريال سعودي، هذه المخالفة تُعتبر واحدة من الإنتهاكات المرورية والمخالفات التي تم تصنيفها ضمن الجدول رقم 5 لمخالفات المرور، والذي تم اعتماده من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، ووفقًا لهذا الجدول يُعاقب أي شخص يقوم بتعديل هيكل المركبة أو أجزائها الرئيسية بغرامة مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 2000 ريال سعودي، بالإضافة إلى الغرامة يتم حجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة واستعادة المركبة إلى حالتها الأصلية.

خطوات الإستعلام عن المخالفة

للإستعلام عن مخالفة تعديل على هيكل مركبة في المملكة العربية السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

ستجد أيقونة “أبشر أفراد”، انقر عليها.

سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم (أو رقم الهوية أو رقم الإقامة) وكلمة المرور.

بعد إكمال البيانات، انقر على “تسجيل الدخول”.

سيُطلب منك إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول في الحقل المخصص.

بعد الإدخال، انقر مرة أخرى على “تسجيل الدخول”.

ستظهر لك الخيارات المتاحة على منصة أبشر.

انقر على أيقونة “تفاصيل المخالفات المرورية”.

اختر تبويب “المخالفات المرورية غير المسددة” للوصول إلى مخالفاتك.

قم بالبحث عن مخالفة التعديل على هيكل المركبة واضغط على “تفاصيل” لمعرفة التفاصيل الأساسية للمخالفة.

إذا كانت هناك مخالفات أخرى غير مسددة، يمكنك النقر على “تفاصيل أكثر” للإطلاع على المزيد من المعلومات حولها.

تشمل هذه المعلومات وصف المخالفة ورقم المخالفة ورقم اللوحة ومكان المخالفة والموقع وتاريخ المخالفة وتوقيتها وحالة السداد وتاريخ السداد.

لا تنسى الإحتفاظ برقم المخالفة الخاص بك، حيث ستحتاجه لسداد قيمة المخالفة إذا كانت غير مسددة.

كيفية إجراء تعديل على هيكل المركبة 2023

بإتباع هذه الخطوات ستتمكن من إجراء تعديل على هيكل المركبة بسهولة ووفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها: