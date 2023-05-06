طريقة استعلام نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2023

تتيح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لعدد كبير من الناس حول العالم من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك عن طريق برنامج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، والتي يتم توفير التسجيل فيها والحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، كات التقديم في اللوتري الأمريكي بدأ من يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وتم إغلاق باب التقديم يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يكون إعلان النتائج خلال ساعات قليلة.

استعلام نتيجة الهجرة لأمريكا 2023

تبدأ نتيجة الهجرة لأمريكا في الظهور مساء يوم السبت 6 مايو (أيار)، وذلك بداية من الساعة 12 بتوقيت الولايات المتحدة الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما يكون إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ويتم الاستعلام وفق الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

اضغط على رابط “Check status”.

يتم نقلك للصفحة التالية اضغط على “Continue”.

قم بكتابة الرقم التأكيدي واسم العائلة.

اكتب بعدها سنة الميلاد التي سجلت بها.

اكتب رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة “Submit”.

تظهر أمامك نتيجة اللوتري .

طريقة استعادة الرقم التأكيدي

قد يواجه البعض مشكلة عن الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي، وذلك بسبب نسيان الرقم التأكيدي، إذ يتم الاستعلام عن النتيجة من خلاله، كما يجب أن تدون بيانات سنة الميلاد واسم العائلة الذي سجلت به، وفي حالة أن فقدت الرقم التأكيدي يمكنك استعادته من خلال التالي:

ادخل إلى موقع الخارجية الأمريكية.

اضغط على “Check status”.

قم باختيار “Continue”.

عند خانة الرقم التأكيدي اضغط على نسيان الرقم.

تأكد من اختيار سنة التقديم 2023.

قم بكتابة اسمك كاملا وتأكد أنه الاسم الذي سجلت به.

حدد بيانات تاريخ الميلاد التي سجلت بها.

قم بكتابة الإيميل الذي سجلت به ورمز التحقق.

اضغط على أيقونة “Submit”.

سيتم إرسال الرقم التأكيدي في رسالة إليك.

خطوات ما بعد الفوز في اللوتري الأمريكي

تتيح تأشيرة الهجرة المتنوعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للحصول على عمل وتعليم أفضل وذلك من خلال الفوز في القرعة، والتي تتم بشكل آلي من خلال كمبيوتر، تكون هناك بعض المعايير للقبول غير القرعة، إذ لا يعني الفوز في القرعة أنك ربحت ولكن هناك الخطوات التالية: