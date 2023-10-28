طريقة استعلام عن قضية برقم الهوية بموقع وزارة العدل الكويت

توفر وزارة العدل الكويتية للمواطنين والمقيمين خدمة استعلام عن قضية ما برقم الهوية وتمكن المواطنين من الاطلاع على حالة القضايا المرفوعة من قبل الوزارة عن طريق استخدام رقم القضية ورقم الهوية والرقم الآلي وغيرها من الطرق الأخرى.

مصدر الصورة من موقع خدمات الكويت

الخدمات الإلكترونية

تتيح وزارة العدل في الكويت مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات القانونية وتسهيل الإجراءات القانونية، وفيما يلي سنعرض لكم بعض الخدمات الإلكترونية التي بإمكانك الوصول إليها من خلال موقع وزارة العدل الكويتية:

توفر خدمة التقديم على القضايا بطريقة إلكترونية ويمكن للأفراد والمحامين تقديم مستنداتهم و طلباتهم عبر الإنترنت.

كما توفر خدمة الشهادات القانونية والتي تمكنك من طلب الحصول على نسخ الشهادات والوثائق القانونية إلكترونياً.

خدمة الاستعلام عن القضايا والأحكام تمكن للمحامين والأفراد من البحث عن بيانات ومعلومات حول القضايا والأحكام القانونية.

توفر خدمة التسجيل العقاري الإلكتروني تقديم كافة طلبات التسجيل والمعاملات العقارية بشكل إلكتروني.

خدمة المدونة القانونية يوفر الموقع الرسمي لوزارة العدل الكويتية الوصول إلى المدونة القانونية والقوانين الصادرة بالإضافة إلى الأنظمة.

الخطوات

بإمكانك الاستعلام عن القضية برقم الهوية عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الكويتية عن طريق اتباع خطوات الاستعلام التالية: