أعلن المرور السعودي عن خطوات بسيطة تُمكنك من استخراج إذن إصلاح المركبات من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور وبدون بذل جهد وإهدار وقت، إليكم الطريقة.

طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر "أبشر" وفقـًا للمرور السعودي

المرور السعودي

أوضح المرور في إنفوجرافيك عبر منصة إكس إلى خطوات استخراج إدن الإصلاح عبر منصة إكس كما يلي: