طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر “أبشر” وفقـًا للمرور السعودي
أعلن المرور السعودي عن خطوات بسيطة تُمكنك من استخراج إذن إصلاح المركبات من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور وبدون بذل جهد وإهدار وقت، إليكم الطريقة.
المرور السعودي
أوضح المرور في إنفوجرافيك عبر منصة إكس إلى خطوات استخراج إدن الإصلاح عبر منصة إكس كما يلي:
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/PIP9fRsH0g
— المرور السعودي (@eMoroor) October 14, 2023
- أولًا القيام بتسجيل الدخول على منصة أبشر.
- اختر المركبة من قائمة “الخدمات”.
- قم بإختيار إدارة المركبات، والمركبة المعنية، كما اختر إصدار إذن إصلاح.
- قم بتأكيد الطلب حتى يتم استقبال رسالة من قبل “أبشر” بالرقم المرجعي للطلب المُقدم للإذن.
- الانتقال إلى الورش المُعتمدة المُسجلة في تطبيق “ارتح”.
- أخيرًا قم بمشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.
طريقة إلغاء موعد ورقة إصلاح المركبة عبر الإنترنت
توجد طريقة لإلغاء موعد ورقة لإصلاح المركبة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية كما يلي:
- التوجه إلى منصة أبشر الرقمية.
- الذهاب إلى قسم المواعيد ثم الضغط على المزيد.
- قم بتحديد تبويب المرور ثم انتقل إلى قسم خدمة المواعيد.
- اضغط فوق تبويب إلغاء ” بجوار الموعد الخاص بورقة الإصلاح”.
- تأكيد إلغاء الموعد مرة أخرى.