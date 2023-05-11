طريقة إلغاء دعوى في ناجز أو تعديل دعوى قضائية

أطلقت الحكومة السعودية، بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، بما فيها طريقة إلغاء دعوى في ناجز، حيث تحرص وزارة العدل على تقديم التسهيلات في كافة الأمور المتعلقة بالمحاكم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تتميز بتوافر خدماتها في جميع أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وفيما يلي سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

طريقة إلغاء دعوى في ناجز

تسعى بوابة ناجز لتقديم التسهيلات للمواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية تماشيا مع خطة المملكة 2030 في التحول الرقمي ومن الخدمات التي تقدمها بوابة ناجز طريقة إلغاء دعوى في ناجز.

خطوات إلغاء أو تعديل الدعوى القضائية في ناجز

تتمثل خطوات إلغاء الدعوة القضائية في النقاط التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة ناجز

تحديد خدمة وقف سير الدعوى.

تحديد القضية التي ترغب في إلغاء الدعوى فيها.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة.

بعد تعبئة البيانات والتأكد من صحتها عليك بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ومن ثم الدخول إلى قائمة الطلبات لمتابعة حالة طلبك.

طريقة التنازل عن الدعوى إلكترونياً

يتم التنازل عن الدعوى من خلال بوابة ناجز الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة ناجز الألكترونية. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. تحديد القضايا التي تريد التنازل عنها. ادخل رقم القضية وتاريخها. ثم اضغط على زر البحث. اختر نوع الطلب الذي تريده. اضغط على أيقونة استمرار. ومن ثم قم بالضغط على ايقونة ارسال الطلب.

متطلبات إلغاء الدعوى

تتمثل متطلبات إلغاء الدعوى وفسخ توكيل محامي في النقاط التالية:

الدخول عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

الدخول على حساب المستخدم المسجل في المنصة، وذلك عن طريق ادخال بيانات المستخدم كلمة المرور واسم المستخدم.

من النافذة الرئيسية يتم اختيار كلمة تنفيذ.

من الخيارات المقدم قم بالضغط على طلباتي.

قم بالضغط على زر تقديم طلب التنفيذ.

ومن ثم حدد أطراف التنفيذ.

كما يتطلب تحديد الخدمة صالح أم تنازل أم إهمال.

من النافذة المنسدلة يجب تسجيل كافة البيانات.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات والتأكد من سلامتها.

قم بالضغط على زر تنفيذ الطلب.

كيف ألغي طلب دعوى في ناجز

يتم طريقة إلغاء الدعوى في ناجز من خلال اتباع الخطوات التالية: