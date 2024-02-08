يعتبر بنك الراجحي أحد المصارف السعودية الإسلامية الكبرى، والذي أُسِّس عام 1957م، ويبلغ رأس ماله 40000000000 ريال سعودي، وأسسه الأخوة صالح وعبدالله وسليمان ومحمد أبناء عبدالعزيز الراجحي، ويمتلك مصرف الراجحي أكبر شبكة فروع بالمملكة العربية السعودية، إذ يبلغ عدد فروعه 570 فرعاً، و142 فرعاً نسائياً بجميع أنحاء المملكة.

ما هي بطاقة سيجنتشر الراجحي؟

هي بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مرتفع ومتوافقة مع الضوابط الشرعية، وتسمح لك بتسديد مرن لمشترياتك عبر التقسيط الشهري، وتقدم راحة مطلقة والعديد من المزايا، والتي من أهمها ما سوف يُتَنَاوَل في الفقرة التالية.

مميزات بطاقة سيجنتشر

يمكنك الحصول على بطاقات إضافية لأفراد عائلتك تتمتع بنفس المزايا، ويمكنهم استخدام نفس الحد الائتماني لبطاقتك الائتمانية الرئيسية. إذا أنفقت 25,000 ريال على المشتريات خلال 90 يوماً من حصولك على البطاقة، سوف تحصل على مكافأة ترحيبية قدرها 75,000 نقطة. يمكنك الاستمتاع بالدخول المجاني إلى 25 صالة انتظاراً في المطارات، والوصول إلى أكثر من 1000 صالة حول العالم من خلال برنامج Lounge Key، علاوة على ذلك، يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 30% على خدمات الاستقبال والمساعدة على أكثر من 500 مطار حول العالم. توفر مجموعة كيوي مزايا حصرية لعملائها وهي أكبر مجموعة على الصعيد العالمي تقدم أرقى الفنادق الفاخرة، والتي من أهمها: ترقية للغرفة إذا كانت متوفرة، وتقديم وجبة إفطار مجانية، وتسجيل المغادرة المتأخر، حسب التوافر، وحصول الضيوف أيضًا على قسيمة بقيمة 25 دولارًا للأطعمة والمشروبات. يمكنك استخدام رقم هاتفك المحمول لاستبدال النقاط لدى أكثر من 100 تاجر. يمكن تحويل النقاط إلى أميال طيران، أو تحويلها إلى عملاء المصارف الأخرى. التبرع أو تحويل قيمة نقاطك إلى الجمعيات الخيرية المختلفة. يتيح لك برنامج “0% تسهيل” سداد قيمة مشترياتك على أقساط شهرية دون أي رسوم إضافية أو فوائد. احصل على خصومات فورية مع بطاقة الراجحي إنفينيت الائتمانية، مما يتيح لك الوصول إلى العروض الحصرية، والتجارب التي لا تنسى أثناء السفر، وتناول الطعام بالخارج والحصول على خدمات الرعاية الصحية والمزيد. الاشتراك في Visa Checkout وهو نظام يجعل الدفع الإلكتروني أسهل.

طريقة إلغاء بطاقة سيجنتشر الراجحي عبر الهاتف

إذا كنت من عملاء بنك الراجحي وتمتلك بطاقة سيجنتشر وترغب في معرفة الخطوات التي من خلالها يمكن إلغاء البطاقة قم بإتباع الخطوات التالية: