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طريقة إصدار سجل زراعي سعودي إلكتروني

نجلاء الحسيني

أوضحت وزارة البيئة والزراعة السعودية، طريقة إصدار سجل زراعي إلكتروني، والتي يسرت الحصول على الخدمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وسوف نتعرف عبر هذا المقال، على خطوات إصدار سجل زراعي سعودي، عبر موقع الوزارة أو منصة نما.

وزارة البيئة والزراعة السعودية ‌_ مصدر الصورة: موقع العربية

وزارة البيئة والزراعة السعودية _ مصدر الصورة: موقع العربية

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خطوات استخراج السجل عبر وزارة الزراعة السعودية

أصبح الآن بإمكان كل مزارع سعودي، إصدار السجل الزراعي الخاص به إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية:

صورة الموقع الرسمي لوزارة البيئة والزراعة السعودية ‌_ مصدر الصورة: اسكرين من موقع الوزارة
صورة الموقع الرسمي لوزارة البيئة والزراعة السعودية ‌_ مصدر الصورة: اسكرين من موقع الوزارة
  • الضغط على الخدمات الإلكترونية.
    الضغط على إصدار السجل الزراعي.
    الضغط على طلب الخدمة.
صورة توضيحية لطلب خدمة إصدار سجل زراعي سعودي ‌_ مصدر الصورة: موقع وزارة الزراعة السعودي
صورة توضيحية لطلب خدمة إصدار السجل ‌_ مصدر الصورة: موقع وزارة الزراعة السعودي
  • اكتب كافة البيانات المطلوبة، مثل المنطقة ونوع الملكية وغيرها.
صورة توضيحية لكتابة بيانات المستفيد من الخدمة _ مصدر الصورة موقع وزارة الزراعة
صورة توضيحية لتبويب بيانات المستفيد من الخدمة _ مصدر الصورة موقع وزارة الزراعة
  • تحديد إحداثيات المشروع.
صورة توضيحية لطلب خدمة الاحداثيات _ مصدر الصورة: موقع وزارة الزراعة السعودي
صورة توضيحية لتبويب الاحداثيات _ مصدر الصورة: موقع وزارة الزراعة السعودي
  • إرفاق جميع المستندات المطلوبة. التحقق من صحة جميع البيانات المكتوبة.
    الموافقة على الشروط والأحكام.
صورة توضيحية لخطوات استخراج السجل الزراعي _ مصدر الصورة: موقع وزارة الزراعة
إصدار سجل زراعي _ مصدر الصورة: موقع وزارة الزراعة
  • الضغط على إرسال.
  • بعدها ستظهر لك رسالة تفيد نجاح التقديم.

خطوات استخراج السجل عبر منصة نما

يمكن استخراج سجل زراعي سعودي عن طريق منصة نما، باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة نما
  • الضغط على الخدمات الإلكترونية. 
صورة منصة نما _ مصدر الصورة: اسكرين من منصة نما
منصة نما _ مصدر الصورة: موقع نما الإلكتروني
  • النقر على الأفراد.
    الضغط على الخدمات الزراعية.
  • الضغط على أيقونة إصدار السجل الزراعي.
صورة توضيحية لخدمة إصدار السجل عبر منصة نما _ مصدر الصورة: موقع نما الإلكتروني
إصدار سجل زراعي عبر منصة نما _ مصدر الصورة: منصة نما
  • تسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم الهاتف.
    كتابه كافة البيانات المطلوبة.
    حدد نوع النشاط، والوثيقة والتاريخ ورقم الوثيقة.
    الضغط على تأكيد.
    اختيار الملف، والإقرار بصحة جميع البيانات التي تم إدخالها.
    الانتظار حتى تتم الموافقة.

الشروط اللازمة لإصدار السجل

يجب استيفاء جميع الشروط اللازمة للحصول على إصدار السجل الزراعي السعودي، منها على سبيل المثال:

  1. تقديم وثيقة تدل على الملكية، في حال كان المقدم هو المالك.
  2. إذا كان المقدم مستأجرا، يجب عليه تقديم عقد الإيجار بتوقيع من المالك الأصلي مصدق عليه، ولا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
  3. إثبات وجود نشاط زراعي قائم، وكذلك يمكن إصدار سجل زراعي إذا كان النشاط حيواني .
  4. تقديم ملف المساحة، وكافة المستندات الرسمية المطلوبة.

طباعة السجل إلكترونيا

يمكن للجميع طباعة السجل المستخرج إلكترونيا، وذلك عقب الانتهاء من الخطوات أعلاه، وبالنقر على أيقونة طباعة، ليتم الحصول بعد ذلك على نسخة من السجل pdf.

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نجلاء الحسيني

كاتبة روائية، وكاتبة محتوى متنوع، وأفتخر بوجودي في نجوم مصرية.

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