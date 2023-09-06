طريقة إصدار سجل زراعي سعودي إلكتروني

أوضحت وزارة البيئة والزراعة السعودية، طريقة إصدار سجل زراعي إلكتروني، والتي يسرت الحصول على الخدمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وسوف نتعرف عبر هذا المقال، على خطوات إصدار سجل زراعي سعودي، عبر موقع الوزارة أو منصة نما.

وزارة البيئة والزراعة السعودية _ مصدر الصورة: موقع العربية

خطوات استخراج السجل عبر وزارة الزراعة السعودية

أصبح الآن بإمكان كل مزارع سعودي، إصدار السجل الزراعي الخاص به إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية:

دخول الموقع الرسمي، لوزارة البيئة والزراعة السعودية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على إصدار السجل الزراعي.

الضغط على طلب الخدمة.

اكتب كافة البيانات المطلوبة، مثل المنطقة ونوع الملكية وغيرها.

تحديد إحداثيات المشروع.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة. التحقق من صحة جميع البيانات المكتوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال.

بعدها ستظهر لك رسالة تفيد نجاح التقديم.

خطوات استخراج السجل عبر منصة نما

يمكن استخراج سجل زراعي سعودي عن طريق منصة نما، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة نما.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

النقر على الأفراد.

الضغط على الخدمات الزراعية.

الضغط على أيقونة إصدار السجل الزراعي.

تسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم الهاتف.

كتابه كافة البيانات المطلوبة.

حدد نوع النشاط، والوثيقة والتاريخ ورقم الوثيقة.

الضغط على تأكيد.

اختيار الملف، والإقرار بصحة جميع البيانات التي تم إدخالها.

الانتظار حتى تتم الموافقة.

الشروط اللازمة لإصدار السجل

يجب استيفاء جميع الشروط اللازمة للحصول على إصدار السجل الزراعي السعودي، منها على سبيل المثال:

تقديم وثيقة تدل على الملكية، في حال كان المقدم هو المالك. إذا كان المقدم مستأجرا، يجب عليه تقديم عقد الإيجار بتوقيع من المالك الأصلي مصدق عليه، ولا تقل مدته عن ثلاث سنوات. إثبات وجود نشاط زراعي قائم، وكذلك يمكن إصدار سجل زراعي إذا كان النشاط حيواني . تقديم ملف المساحة، وكافة المستندات الرسمية المطلوبة.

طباعة السجل إلكترونيا

يمكن للجميع طباعة السجل المستخرج إلكترونيا، وذلك عقب الانتهاء من الخطوات أعلاه، وبالنقر على أيقونة طباعة، ليتم الحصول بعد ذلك على نسخة من السجل pdf.