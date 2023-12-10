“طرق مضمونة” شحن شدات ببجي مجانا 2023 للحصول على الملابس والأسلحة والمعدات

أصبحت لعبة ببجي الأشهر على مستوى العالم من بين ألعاب القتال والمغامرات؛ حيث يلعبها عدد هائل من الأشخاص حول العالم، وللحصول على الكثير من الأسلحة والملابس والاكسسوارات داخل اللعبة لتحقيق الفوز على منافسيك يمكنك شحن شدات ببجي واستبدالها بما تريد من الأدوات، وفيما يلي تعرف على أفضل الطرق المضمونة للحصول على السيدات.

شحن شدات ببجي مجانا

تطبيق Earn UC

يمكن تحميل تطبيق Earn UC مجانًا من متجر جوجل بلاي أو آب ستور وجمع النقاط من خلال حل الأسئلة واستطلاعات الرأي أو تنزيل البرامج والتطبيقات الأخرى على جهازك، بعد ذلك يمكن استبدال النقاط بالشدات للحصول على الهدايا.

ويتيح لك التطبيق إمكانية الحصول على العدد التالي من الشدات:

الحصول على 60 شدة عند تجميع 790 نقطة.

عند تجميع 1550 نقطة يمكنك الحصول على 60 شدة مجاناً.

الحصول على 240 شدة عند تجميع 2990 نقطة.

بعد تجميع 2300 كوين تحصل على 180 شدة.

وطريقة استخدام التطبيق للحصول على الشدات هي:

تحميل تطبيق Earn UC من جوجل بلاي أو آب ستور.

سجل الدخول إلى التطبيق من خلال حسابك على جوجل.

قم بإنهاء المهام المطلوبة منك ثم اختر لعبة ببجي من القائمة الرئيسية.

اختر عدد الشدات التي تريدها بحسب عدد النقاط التي قمت بجمعها كما في الصورة السابقة.

أدخل الآي دي الخاص باللاعب واسم المستخدم ثم اضغط على إرسال الطلب.

سوف يتم تحويل الشدات إلى حسابك في لعبة ببجي.

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تطبيق xmore

يتيح لك تطبيق إكس مور إمكانية شحن شدات ببجي أو جواهر فري فاير وبعض الألعاب الأخرى من خلال إنهاء بعض المهام وتجميع النقاط، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق xmore من جوجل بلاي أو آب ستور.

أنشيء حساب جديد على التطبيق أو سجل الدخول ببياناتك إذا كان لديك حساب بالفعل.

قم بإتمام أي من المهام الظاهرة في الصورة السابقة لتحصل على عدد من النقاط.

من القائمة الرئيسية في التطبيق اختر لعبة ببجي كما في الصورة التالية.