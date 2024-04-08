طرق شحن سوا STC بالتفصيل

هل انتهى رصيد هاتفك سوا؟ لا داعي للقلق! توفر لك شركة الاتصالات السعودية “STC” العديد من الطرق السهلة والسريعة لإعادة شحن رصيدك واستئناف التواصل مع العائلة والأصدقاء.

في هذا المقال، سنستعرض جميع طرق شحن سوا، بدءًا من بطاقات الشحن التقليدية وصولًا إلى التطبيقات الإلكترونية الحديثة، مع التركيز على سهولة الاستخدام وسرعة إتمام العملية.

شركة سوا STC

تقدم شركة STC لعملائها حرية اختيار طريقة الشحن التي تناسبهم، سواء كانوا يفضلون الطرق التقليدية أو يميلون إلى الحلول الإلكترونية الحديثة. إليك بعضًا من أسهل طرق شحن سوا:

بطاقات شحن سوا

شركة سوا STC

تُعد بطاقات الشحن من أكثر الطرق شيوعًا وسهولة في استخدامها لإعادة شحن رصيد سوا. تتوفر هذه البطاقات بفئات مختلفة تتناسب مع احتياجاتك، ويمكن شراؤها من مختلف منافذ البيع المعتمدة، مثل محطات الوقود، ومكاتب البريد، ومحلات السوبر ماركت، وأكشاك بيع الصحف.

طريقة الاستخدام:

اكتشف رمز بطاقة الشحن: يُمكن العثور على رمز بطاقة الشحن على ظهر البطاقة بعد فرك الطبقة الفضية. اتصل برقم USSD: اطلب 155 ثم أدخل رمز بطاقة الشحن ثم اضغط على # ثم اتصل. إرسال رسالة نصية: أرسل رسالة نصية إلى الرقم 900 تحتوي على رمز بطاقة الشحن. استخدام تطبيق MySTC: قم بتحميل تطبيق MySTC على هاتفك الذكي، ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق لإتمام عملية الشحن.

شحن سوا عن طريق الجوال

تتيح لك خدمة “الشحن من خلال الجوال” إمكانية شحن رصيد سوا الخاص بك باستخدام رصيد هاتف آخر مسبق الدفع من STC.

طريقة الاستخدام:

اكتشف رقم هاتفك: تأكد من معرفة رقم هاتفك الذي تريد شحنه. اتصل برقم USSD: اطلب 133 ثم أدخل رقم هاتفك الذي تريد شحنه ثم أدخل المبلغ ثم اضغط على # ثم اتصل. إرسال رسالة نصية: أرسل رسالة نصية إلى الرقم 900 تحتوي على المبلغ (مسافة) رقم هاتفك الذي تريد شحنه (مسافة) 133. استخدام تطبيق MySTC: قم بتحميل تطبيق MySTC على هاتفك الذكي، ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق لإتمام عملية الشحن من خلال الجوال.

شحن سوا من الراجحي

يمكن لعملاء بنك الراجحي شحن رصيد سوا الخاص بهم من خلال حساباتهم المصرفية على الإنترنت أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.

طريقة الاستخدام:

الشحن من خلال الإنترنت:

سجل الدخول إلى حسابك على الإنترنت: قم بزيارة موقع بنك الراجحي الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر خدمة “شحن الرصيد”: من قائمة الخدمات، اختر “شحن الرصيد”. أدخل رقم هاتف سوا: أدخل رقم هاتف سوا الذي تريد شحنه. اختر المبلغ: حدد المبلغ الذي تريد شحنه. أكمل عملية الدفع: أكمل عملية الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف الآلي.

الشحن من خلال أجهزة الصراف الآلي:

اذهب إلى أي جهاز صراف آلي تابع لبنك الراجحي. أدخل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك. اختر خدمة “شحن الرصيد”. أدخل رقم هاتف سوا: أدخل رقم هاتف سوا الذي تريد شحنه. أكمل عملية الدفع: أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك (PIN) وأكمل عملية الدفع.