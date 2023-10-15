طرق التبرع لمنصة إحسان الخيرية 1445 شروط التسجيل

خدمة التبرع على منصة إحسان الخيرية هي خدمة إلكترونية تتيح للأفراد والشركات التبرع للجمعيات الخيرية والمشاريع الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم الخدمة من خلال موقع المنصة الإلكتروني، تتيح هذه الخدمة للمتبرعين اختيار الجهة الخيرية أو المشروع الخيري الذي يرغبون في التبرع له، وتحديد مبلغ التبرع، وطريقة الدفع، كما تتيح المنصة للمتبرع متابعة حالة التبرع.

شروط التسجيل في منصة إحسان وكيفية التبرع - المصدر: يوتيوب

التبرع من خلال الموقع الإلكتروني

يمكن التبرع عبر الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية من خلال تنفيذ هذه الخطوات بالترتيب:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني ل منصة إحسان الخيرية

القيام بالضغط على كلمة تبرع.

ثم يجب تحديد الجهة الخيرية أو المشروع الخيري الذي تريد إرسال التبرع له.

يتم تحديد مبلغ التبرع حسب الرغبة.

اختيار طريقة الدفع.

إتمام عملية التبرع.

التبرع عبر الرسائل النصية

يمكن التبرع السريع للمنصة من خلال الرسائل النصية، حيث يجب عليك القيام بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 5005، تحتوي على الرمز الخاص بالجهة الخيرية أو المشروع الخيري، ومبلغ التبرع الذي ترغب في إرساله.

طريقة التسجيل في منصة إحسان

عند تسجيل الدخول لأول مرة على المنصة يجب عليك إدخال بياناتك الشخصية بدقة، حيث ستستخدم هذه البيانات لمعالجة طلبك، وهذه هي خطوات التسجيل:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية. انقر على تسجيل جديد. أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، وهي: الاسم، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني. أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم جوالك. انقر على تسجيل.

شروط التسجيل

يمكنك تعديل بياناتك الشخصية في أي وقت من خلال حسابك على المنصة، ولكن هناك بعض الشروط لإتمام عملية التسجيل، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم بالغًا.

أن يكون لدى المتقدم رقم جوال وبريد إلكتروني.

مزايا المنصة

تهدف المنصة إلى العمل على تسهيل عمليات التبرع للجمعيات الخيرية والمشاريع الخيرية في المملكة السعودية، وتعمل على تعزيز ثقافة العمل الخيري، وتوفر العديد من المزايا للمتبرع، منها: