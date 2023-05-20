طرق الاستعلام عن تأمين السيارات 2023 في السعودية

يحتاج الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية إلى خدمة الاستعلام عن تأمين السيارات، والتي أتاحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بعدة طرق إلكترونية أبرزها عن طريق نظام أبشر السعودي، الذي يقدم الكثير والكثير من الخدمات عبر الإنترنت سواء للمواطنين أو المقيمين وحتى السائحين، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود خاصة في ظل سعي حكومة المملكة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤيتهم لعام 2034.

الاستعلام عن تأمين السيارات عبر أبشر

نوضح لحضراتكم أعزائي زوار موقعنا نجوم مصرية خطوة بخطوة فيما يلي طريقة معرفة صَلاحِيَة تأمين سيارة في المملكة العربية السُّعُودية.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة نظام أبشر من هنا.

الضغط على أيقونة “أبشر أفراد”.

يجب تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الخاصة به والتأكد من إدخالهم بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال كلمة السر الخاصة بالحساب، ثم كتابة كود التحقق للتسجيل.

قم بالنقر على خيار “خدمات المركبات”، ثم “الاستعلامات”.

اختر “صلاحية التأمين على المركبات” من بين الخيارات المتاحة أمامك.

يجب إدخال الرمز الظاهر أمامك بشكل صحيح في المكان المخصص له.

وفي النهاية قم بالضغط على زر “عرض”.

الاستعلام عن تأمين سيارة عبر موقع نجم

يجدر القول أن الإدارة العامة للمرور في السُّعُودية تبذل قُصَارَى جهودها من أجل توفير كافة الخدمات الخاصة بالسيارات والتأمين عليها التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون داخل المملكة؛ لذا تم إتاحة خدمة الاستعلام عن تأمين المركبات عبر موقع شركة نجم السُّعُودية الرائدة في تقديم خدمات التأمين والكثير من الخدمات الأخرى التي لا غنى عنها.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنجم بالضغط هنا.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول الموجودة أعلى يسار الصفحة” في حالة إذا كنت تمتلك حساب على الموقع.

إدخال البيانات المطلوبة منك (رقم الهوية وكلمة المرور) في الخانات المخصصة لذلك.

كتابة كود التحقق، ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية لمالك المركبة والرقم التسلسلي الخاص بالسيارة المراد الاستعلام عنها.

كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك، ثم قم بالضغط على زر الإرسال.

سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة والتأمين أمامك على الشاشة.

أما إذا كنت تستخدم موقع نجم لأول مرة، فإنه يلزم أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد على الموقع، ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات السابقة بكل سهولة.