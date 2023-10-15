طرق إصدار إذن إصلاح مركبة في السعودية 1445 الشروط المطلوبة

يعد إصدار ورقة إصلاح مركبة إجراءً إلزاميًا لإصلاح المركبات في المملكة العربية السعودية، وتوفر العديد من المزايا لمالك المركبة، منها السماح له بإصلاح سيارته في أي ورشة إصلاح معتمدة، وتم توفير هذه الخدمة إلكترونيًا بجانب الذهاب إلى إدارة المرور.

توضيح شروط إصدار إذن إصلاح المركبات وخطوات الحصول عليه من خلال منصة أبشر - المصدر: جوجل

أهمية ورقة إصلاح المركبات

توفر هذه الورقة العديد من المزايا لمالك المركبة في المملكة، ومن أبرز هذه المميزات التالي:

السماح لمالك المركبة بإصلاح سيارته في أي ورشة إصلاح معتمدة.

إعفائه من دفع غرامات التأخير في إصلاح المركبة.

بالإضافة إلى إمكانية تحويل المركبة إلى ورشة إصلاح أخرى في حال عدم وجود قطع الغيار أو المعدات اللازمة في الورشة الأولى.

خطوات الاستخراج

يمكنك استخراج ورقة إصلاح المركبة الخاصة بك إلكترونيًا من خلال منصة أبشر بدلًا من الذهاب إلى ادارة المرور السعودية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة “إصدار إذن إصلاح مركبة”.

إدخال بيانات المركبة، بما في ذلك رقم اللوحة ونوع المركبة.

ثم بعد ذلك اختيار الورشة التي سيتم إصلاح المركبة فيها.

الضغط على زر “إصدار”.

إصدار إذن الإصلاح من خلال فروع إدارة المرور

هناك أيضًا طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخراج ورقة إصلاح المركبة الخاصة بك، وهي عن طريق إحدى فروع إدارة المرور، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أحد فروع إدارة المرور.

تقديم طلب إصدار إذن إصلاح المركبة.

ثم بعد ذلك إرفاق صورة من رخصة القيادة.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

ثم بعد ذلك إرفاق صورة من رخصة المركبة.

دفع رسوم إصدار إذن الإصلاح.

الشروط المطلوبة

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها لإصدار ورقة إصلاح مركبة في السعودية، وهي: