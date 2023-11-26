صرف معاش عملاء التقاعد لجميع المستفيدين

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي منصة “إكس” على أنه من المقرر أن يتم صرف المعاش التقاعدي للمستفيدين لنظام التقاعد كل شهر ميلاد يوم 25.

موعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة كان تاريخ 25 هو يوم عطلة نهاية الأسبوع سيتم تقديم أو تأخير صرف المعاش، حيث أنه إذا كان يوم جمعة يتم صرفه يوم الخميس، أما إذا كان يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد.

حياك الله

يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي، فإذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) November 23, 2023

ومن المقرر أن يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد لشهر نوفمبر يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 وهذا لأن يوم الـ 25 سيوافق يوم السبت وسيتم تأخير موعد صرف المعاش.

شروط الحصول على التأمينات

حددت المؤسسة العامة للتأمينات عدة شروط للحصول على معاشات أنظمة التقاعد وهي كالتالي:

يجب لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

لا يشمل ذلك المشتركين الذين كانوا يستحقون معاشاً تقاعدياً في السابق.

تتضمن الوثائق المطلوبة تقديم نموذج الاشتراك الاختياري الإلكتروني.

يجب على أصحاب الأعمال إحضار نسخة من السجل التجاري أو الترخيص.

في حالة العمل خارج المملكة العربية السعودية يجب تقديم شهادة مصدقة من القنصلية السعودية.

دفع الاشتراكات المستحقة للتأمينات.

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