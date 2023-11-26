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صرف معاش عملاء التقاعد لجميع المستفيدين

إيمان علي

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي منصة “إكس” على أنه من المقرر أن يتم صرف المعاش التقاعدي للمستفيدين لنظام التقاعد كل شهر ميلاد يوم 25.

موعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة كان تاريخ 25 هو يوم عطلة نهاية الأسبوع سيتم تقديم أو تأخير صرف المعاش، حيث أنه إذا كان يوم جمعة يتم صرفه يوم الخميس، أما إذا كان يوم السبت فيتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد لشهر نوفمبر يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 وهذا لأن يوم الـ 25 سيوافق يوم السبت وسيتم تأخير موعد صرف المعاش.

شروط الحصول على التأمينات

حددت المؤسسة العامة للتأمينات عدة شروط للحصول على معاشات أنظمة التقاعد وهي كالتالي:

  • يجب لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.
  • لا يشمل ذلك المشتركين الذين كانوا يستحقون معاشاً تقاعدياً في السابق.
  • تتضمن الوثائق المطلوبة تقديم نموذج الاشتراك الاختياري الإلكتروني.
  • يجب على أصحاب الأعمال إحضار نسخة من السجل التجاري أو الترخيص.
  • في حالة العمل خارج المملكة العربية السعودية يجب تقديم شهادة مصدقة من القنصلية السعودية.
  • دفع الاشتراكات المستحقة للتأمينات.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

  • تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات.
  • حدد نوع المستفيد (صاحب عمل/ مشترك).
  • اضغط على أيقونة “تسجيل”.
  • إدخال البيانات المطلوبة.

 


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عن الكاتب:
إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.
حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي والعديد من الدورات التدريبية في مجال الصحافة والإعلام

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