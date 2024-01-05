شهادات الادخار الجديدة الأعلى عائدًا في البنك الأهلي المصري

تصدرت شهادات الإدخار محركات البحث تزامنًا مع استعداد بنكا مصر والأهلي لرد قيمة شهادات الـ 25% التي طرحتها في يناير العام الماضي التي حان موعد استحقاقها في الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

وأعلن الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، عن تفاصيل البرامج الادخارية التي يتيحها البنك للمواطنين، التي جاءت كما يلي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية

يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة.

يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

يبلغ سعر العائد الخاص بالشهادة البلاتينية 19%.

يحصل العميل على العائد بشكل شهري ثابت طوال مدة الشهادة.

يجري بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

سعر الفائدة يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% بالثانية، وسعر الثالثة 16%.

يتيح البنك الأهلي المصري ميزة إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، بضمان تلك الشهادات.

وعن شروط الاسترداد يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء شهادة بلاتينية ذات عائد متغير يصل إلى 19.5%.

يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فرع تابع البنك، وفقا للتعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

تستمر مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

الشهادة الخماسية

يمكن للعملاء الحصول على الشهادة الخماسية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

بالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يصل إلى 12.25%.

يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.

شهادة أمان المصريين

يمكن للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة، شراء شهادة أمان المصريين، بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 2500 جنيه.

تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

سعر العائد يصل إلى 19%.

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.

النوع الحد الأدنى للشراء مدة الشهادة سعر العائد البلاتينية الثلاثية 1000 جنيه 3 سنوات 19% البلاتينية ذات العائد المتدرج 1000 جنيه 3 سنوات 22% في السنة الأولى، و18% بالثانية، و16% في الثالثة البلاتينية ذات العائد المتغير 1000 جنيه 3 سنوات 19.5% الخماسية 1000 جنيه 5 سنوات 12.25% أمان المصريين 500 جنيه – 2500 جنيه 3 سنوات 19%

تشهد شهادات الإدخار إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المصرية، حيث توفر الشهادات عائدًا ثابتا أو متغيرًا طوال مدة الشهادة، كما أنها لا تتضمن أي مخاطر استثمارية.